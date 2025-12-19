北車驚傳丟擲煙霧彈攻擊 卓榮泰指示警政署全力追查

台北車站19日傍晚發生丟擲煙霧彈攻擊事件，現場1名民眾受傷無意識，送醫急救。行政院長卓榮泰立即趕赴案發現場，他受訪時表示，警方已掌握嫌犯部分特徵，並要求警政署徹夜全力追查，同時已指示全國鐵、公路車站、捷運站及航空站全面提高戒備，盼儘速釐清案情，讓國人安心。

台北車站今日(19日)傍晚發生丟擲煙霧彈攻擊事件，現場1名民眾受傷無意識，送醫急救。台北地檢署隨即指派檢察官到場，及指揮台北市政府警察局中正一分局積極偵辦，全力追緝犯嫌到案。

廣告 廣告

卓榮泰傍晚趕赴台北車站現場，他表示，在今日傍晚5時21分，在台北車站捷運M7、M8出口之間，現場發現一名面戴面具、具蓄意行為男子，丟棄約5、6顆汽油彈或煙霧彈，並在其隨身小行李箱內留有部分數量，警方初步檢視現場後，已掌握嫌犯特徵，並要求警政署徹夜設法將人找出。

卓榮泰提到，嫌犯除丟擲煙霧彈與汽油彈外，亦蓄意傷害一名民眾，該名傷者背部遭鈍器重擊後倒臥，送醫時已呈現無意識狀態，目前在台大醫院搶救中，身分背景仍待進一步查證；另有一名民眾因吸入煙霧造成呼吸道不適，送往馬偕醫院治療，目前情況穩定。

卓榮泰表示，已在第一時間要求警政署，就全國各級車站與交通節點提高戒備，在已初步掌握嫌犯特徵的情況下，也呼籲民眾不要過度恐慌，讓警方在最短時間內恢復整體環境安全，他說：『(原音)關於車站，目前也影響了一些市民朋友們的出入，也請大家配合。我們要保留現場，找出相關的一些證物，所以我們會做短暫的不便，希望大家能夠配合現在這個措施。那也希望我們警方要求他能夠儘速的就現在掌握的一些狀況、資訊，能夠迅速完整的做案件的釐清。』

卓榮泰指出，內政部長劉世芳、警政署長張榮興及行政院秘書長張惇涵已於現場聽取簡報，認為有必要第一時間向國人說明狀況，並請社會大眾給警方時間，政府將徹夜全力偵辦，儘速找出嫌犯、釐清動機與背景。(編輯：陳文蔚)