北車驚見「張文哥哥親筆信」！向英雄余家昶母親道歉 曝弟弟遭霸凌過往

（記者洪承恩／綜合報導）台北捷運台北車站本月19日發生隨機殺人事件，造成包含犯嫌張文在內共4人死亡、11人受傷，震撼全台。事件過後，民眾自發前往北車與中山商圈獻花悼念，其中一束署名「張嫌兄長」的花束與手寫信曝光，引發外界高度關注，信中提及「求學與軍旅期間遭受霸凌」，再度掀起社會對霸凌、壓力與暴力行為關聯的討論。

這封親筆信被放置在悼念花海中，對象是案發當下挺身制止行兇、卻不幸殉職的「正義伯」余家昶及其母親。信中，張文的哥哥坦言，自己站在加害者家屬的立場，「其實沒有資格出現在這裡」，但在看到余媽媽承受喪子之痛，仍選擇以大愛與包容對待加害者家屬後，內心深受震撼，決定從南台灣北上致意，並親筆寫下「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上」。

廣告 廣告

圖／這封手寫信曝光以後，在網路上引起極大討論。（翻攝Threads）

信件內容也透露，事件發生後，他幾乎天天關注社會輿論，對於外界有人主張「加害者父母也該負責」，也有人認為「孩子成年後家人無能為力」，他選擇尊重各種聲音，同時也指出，身為受害者一方，本就有權利追問悲劇為何未能被預防，「受害者的身心創傷，又該向誰寄託？」

在信中，張文哥哥提到「家家有本難念的經」，認為踏出家門後，除了家庭教育，還可能面對求學階段的霸凌、軍旅生活的霸凌，以及人生中各種不順遂的遭遇。有些人能將負面經驗轉化為成長的養分，但也有人無法承受壓力，最終走向踰矩行為。他也預料，這些話可能被外界解讀為作秀、演戲，甚至被視為替家人脫罪或乞求原諒，但仍選擇說出內心感受。

圖／張嫌犯下隨機砍人案，引起社會震驚。（讀者提供）

手寫信曝光後，在社群平台掀起兩極討論。有網友認為，信中展現對受害者家屬的尊重與歉意，也讓社會再次正視霸凌與心理壓力問題；但也有人質疑，若真有霸凌經驗，並不能成為傷害無辜民眾的理由，甚至懷疑這封信是否真為張文哥哥本人所寫，認為仍有待進一步查證。

另一方面，檢警持續釐清張文的犯案動線與行為模式，已勘查台北車站、中山地下街、誠品南西店及其租屋處，並透過3D雷射掃描蒐證。警方也在其雲端資料中發現標註「攻擊」的行動地圖，但是否與其過往經歷或霸凌陰影存在直接關聯，仍需後續調查才能確認。

更多引新聞報導

王Aden校園臭臉風波未平 再遭幕後踢爆：開口要訪綱卻無人想訪

北捷車廂再爆衝突！女子踹膝、老翁扯假髮 當眾互毆驚呆乘客

