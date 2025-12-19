北車驚魂夜！通緝犯砍人釀4死6傷 警政署長說話了：徹夜追查犯案動機

即時中心／廖予瑄報導

台北車站今（19）日傍晚5時許發生恐怖攻擊事件，一名來自桃園的27歲張姓男子在台北捷運板南線台北車站M7出口外丟擲煙霧彈並行凶；隨後，張男又前往北捷中山站外，持長刀隨機攻擊路人後墜樓。這起事件導致包含嫌犯在內，共4死6傷。對此，警政署長張榮興除了說明整起事件的經過之外，也強調將集結所有刑事警力、鷹眼小組徹夜釐清張男的犯案動機，並重現作案經過。

張榮興表示，張男下午在北車犯案後，直接沿著北車地下街逃到誠品南西附近的旅館，在旅館花了30秒左右的時間，拿了刀子、信號彈等凶器後，接著小跑到對面，對著誠品門口的民眾進行無差別攻擊。

快新聞／逃兵仔丟煙霧彈、砍人後畏罪墜樓 北車恐怖攻擊釀2死8傷

張男朝人群揮砍。（圖／民視新聞翻攝）





當時張男眼見警方到場後，隨即跑到誠品頂樓6樓，並且一躍而下；經送醫搶救後，在晚間7時48分宣告不治。

張榮興說，目前警方已針對張男在中正一的租屋處、旅館、桃園住家進行搜索，並聯絡家屬訪談，以了解張的交往狀況、健康狀況，但目前經調閱監視器，尚未發現有共犯。他重申，警方將積極釐清案情，徹夜集結所有刑事警力、鷹眼小組，以追查張男的犯案動機，並重現他的犯案經過，「明（20）早10點台北市政府警察局局長將召開記者會說明。」

