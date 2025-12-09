北車驚魂記！他遇怪男硬塞卡片索錢 差點搶走千元鈔

一名男網友日前在台北車站地下街遭遇疑似強迫推銷事件，對方甚至還作勢伸手想搶男網友錢包內的千元大鈔，誇張舉動引起網路熱議。最終該名男網友被迫支付500元購買市價僅20元的手遊角色卡片。

台北車站大廳。（示意圖／中天新聞）

該名男網友在論壇Dcard還原當下事發經過，12月7日下午2、3點左右，在北車地下街附近被一位陌生男子搭訕，對方突然叫他選一張卡片，男網友不疑有他，隨意選擇一張粉色頭髮的角色卡後，怎料怪男子立即將卡片塞入他手中，隨即改口稱「我在這邊打工，支持一下，隨便給多少都行。」

男網友基於同情心理，本來打算給10元或20元零錢買卡片，怎料怪男卻拒收零錢，還問「你有百鈔嗎」，問完後還主動湊近查看男網友錢包的內容物，發現有千元鈔票時，竟作勢要伸手拿取。荒唐行徑讓男網友擔心自身安全，最後只好無奈掏出一張500元鈔票後，立即離開現場。

男網友透露，自己冷靜下來後，認為對方賣的卡片市價根本僅20元，憤怒表示：「這已經不是推銷了吧？這是搶錢包＋恐嚇吧！」他也懊悔當下沒有呼聲求救，只好吃悶虧。

此次事件貼文曝光後，立即在網路上引發熱烈討論，網友們紛紛留言：「老招了 當年是愛心筆 接著自製的小包包請你支持 （在外就說自己設計系 動漫展就說要開動漫店正在籌備資金） 爛招玩不完 一直騙」、「昨天才看到這種類似文差不多招式 然後我昨天也才去地下街 但沒遇到這類情形 應該是指專門挑落單的人 只敢對一個人而已吧？ 這種強迫推銷真的爛死==」、「我很久之前也在地下街遇過 那時候給的是初音的卡片 跟我要錢的時候我就直接還給他 Ｘ的網路上的圖片印出來想跟我收100」。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

