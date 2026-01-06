北車高喊台鐵出軌 男子遭起訴檢方求重刑

（中央社記者林長順台北6日電）28歲陳姓男子在去年12月30日晚間，在台北車站高喊台鐵列車出軌，並作勢攻擊北捷副站長及旅客，對民眾咆哮「我會傷人」。台北地檢署今天依恐嚇公眾等罪嫌起訴陳男，並請法院從重量刑。

去年12月19日北捷台北車站與中山站附近發生隨機傷人事件，男子張文涉嫌犯案。北檢為防範恐怖攻擊並強化應變聯繫機制，成立 「防範恐怖攻擊應變小組」，與警、調、憲兵等單位建立窗口，統一偵辦危害公眾安全等案件。

檢方表示，陳男於去年12月30日下午2時48分至2時54分期間，在台北車站地下3樓三鐵共構區廁所內，先按下旅客求助鈴，再前往台鐵與台北捷運連通道，手持文件並大喊「因鳳鳴至桃園區間車列車出軌，目前雙向不通，趕時間旅客請改搭其他交通工具」等不實訊息，製造恐怖情境。

陳男另作勢攻擊台北捷運吳姓副站長及其他旅客，再衝進台鐵台北車站售票閘門後按壓排煙緊急按鈕，並持續對現場民眾咆哮「我會傷人，請大家不要靠近我，我現在要去中山站」等語。

警政署鐵路警察局台北分局當天晚間以恐嚇公眾罪現行犯將陳男移送北檢，內勤值班檢察官李巧菱於訊問後，認為陳男有反覆實施恐嚇同一犯罪之虞，向台北地方法院聲請羈押，北院於翌日晚間諭知陳男限制住居並責付家屬。

北檢於今年1月2日立即分案指派「防範危害公眾攻擊應變小組」檢察官李明哲積極偵辦，今天偵查終結，依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴陳男。

檢察官表示，請法院審酌陳男已有多次妨害秩序等前科，又近期已有台北捷運及中山商圈無差別攻擊的嚴重駭人事件發生，仍無法自我克制所為本案犯行，造成當時不特定的搭車民眾見狀心生畏懼，建請對陳男從重量刑，以示警懲。（編輯：李亨山）1150106