北車高喊台鐵出軌 男子遭起訴檢方求重刑
（中央社記者林長順台北6日電）28歲陳姓男子在去年12月30日晚間，在台北車站高喊台鐵列車出軌，並作勢攻擊北捷副站長及旅客，對民眾咆哮「我會傷人」。台北地檢署今天依恐嚇公眾等罪嫌起訴陳男，並請法院從重量刑。
去年12月19日北捷台北車站與中山站附近發生隨機傷人事件，男子張文涉嫌犯案。北檢為防範恐怖攻擊並強化應變聯繫機制，成立 「防範恐怖攻擊應變小組」，與警、調、憲兵等單位建立窗口，統一偵辦危害公眾安全等案件。
檢方表示，陳男於去年12月30日下午2時48分至2時54分期間，在台北車站地下3樓三鐵共構區廁所內，先按下旅客求助鈴，再前往台鐵與台北捷運連通道，手持文件並大喊「因鳳鳴至桃園區間車列車出軌，目前雙向不通，趕時間旅客請改搭其他交通工具」等不實訊息，製造恐怖情境。
陳男另作勢攻擊台北捷運吳姓副站長及其他旅客，再衝進台鐵台北車站售票閘門後按壓排煙緊急按鈕，並持續對現場民眾咆哮「我會傷人，請大家不要靠近我，我現在要去中山站」等語。
警政署鐵路警察局台北分局當天晚間以恐嚇公眾罪現行犯將陳男移送北檢，內勤值班檢察官李巧菱於訊問後，認為陳男有反覆實施恐嚇同一犯罪之虞，向台北地方法院聲請羈押，北院於翌日晚間諭知陳男限制住居並責付家屬。
北檢於今年1月2日立即分案指派「防範危害公眾攻擊應變小組」檢察官李明哲積極偵辦，今天偵查終結，依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴陳男。
檢察官表示，請法院審酌陳男已有多次妨害秩序等前科，又近期已有台北捷運及中山商圈無差別攻擊的嚴重駭人事件發生，仍無法自我克制所為本案犯行，造成當時不特定的搭車民眾見狀心生畏懼，建請對陳男從重量刑，以示警懲。（編輯：李亨山）1150106
其他人也在看
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 70
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 99
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 19 小時前 ・ 9
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 218
投資人嗨翻！00830暴力配息「1張9000元」 專家示警高息陷阱：要注意
近期多檔ETF陸續公布配息，繼元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）公布配息分別為1元及0.866元後，國泰費城半導體（00830）也公告今年將配發高達9元現金股利，相當於一張股票配9000元，如此誇張的配息金額，引發不少股民、投資人熱議。不過就在眾多投資人沉浸在暴力配息的愉悅中，財經專家、不敗教主陳重銘則在臉書發文示警高息陷阱，直言已出現明顯溢價......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 7
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 8
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 50 分鐘前 ・ 30
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
愛情無關年齡／獨家！董座牽線獲爸媽認可 林俊傑新戀情推手起底
金曲歌王林俊傑認愛中國大陸籍的網紅女友七七後，女方的身分背景持續被起底；本刊掌握兩人相處細節，原來林俊傑是經由台灣直播平台的董事長牽線、認識七七後，進展快速。據悉，兩人已經熱戀1年半，連林俊傑的爸媽都認可，有望朝著結婚的方向前進。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 3
分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，人生風暴顯然不只一樁。本刊再接獲消息，其實她早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」讓人不勝唏噓。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 11
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 36
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 125
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 124
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 3
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 762
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 ＋ 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 4
丹麥總理：美國若出兵併吞格陵蘭 北約將宣告終結
美軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普週日（1/4）表示「美國真的很需要格陵蘭」，令外界憂心他的下一步行動。格陵蘭總理尼爾森週一（1/5）召開記者會安撫民心，表示並不擔憂美國會立刻入侵格陵蘭。丹麥總理佛瑞德里克森則警告，美國若真的出兵併吞格陵蘭，「北約將宣告終結」。太報 ・ 2 小時前 ・ 247
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 41
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11