北車高強度危安演練 模擬隨機攻擊並發細胞簡訊

模擬人群中突然有煙霧竄起，附近民眾嚇得大叫，隨後歹徒戴著口罩、在煙霧掩護下，在台北車站的台鐵月台持刀隨機傷人。

警方開槍制伏歹徒，隨後救援人員也趕到場幫忙救治傷患。不過部分歹徒又轉換陣地、到地下3樓共構區，繼續傷人。歹徒在台鐵、高鐵跟捷運剪票口交會處、丟擲汽油彈跟煙霧彈，警方馬上以優勢人力制伏。

地下街的店家趕緊把鐵門關下來，要防止歹徒繼續傷人，警方到場用電擊槍癱瘓歹徒。

台北市長蔣萬安表示，「四鐵共構以及四條地下街，加上一個大型的百貨商場，它的動線非常複雜，而要整合的單位非常多，所以維安的難度極高，所以每一個環節我們都不疏漏，也不疏忽。」

蔣萬安提醒，如果民眾遇到有人丟煙霧彈，第一時間要逃、躲、報，並且預告第三階段，會把規模層級再向上提升，進行跨縣市的演練，預計在農曆春節前舉行。

公視記者歐芸榕在現場報導，「這次演練同樣也納入模擬細胞簡訊，而警報聲響起，大多民眾的第一反應就是趕快看手機。」

桃園市民許小姐表示，「我會先看訊息內容，然後之後再看是什麼事。」

高雄市民許小姐則說：「就是要稍微注意一下細胞簡訊，因為現在畢竟一些突發的狀況比較多。」

這次演練市府也針對周邊1公里內範圍，發送中英文版疏散避難告警細胞簡訊。由於去年台北市發生隨機攻擊案，傳出警用無線電在北捷無法通訊事件，新上任的台北市警察局長林炎田強調，已經在各相關重要捷運站，提升訊號能量。

台北市警察局長林炎田表示，「裝了42部BDA訊號放大器，在我們各相關重要的站體，提升我們訊號的一個能量。」

林炎田表示，台北捷運公司也提供1部無線電，放在市警局勤務指揮中心，避免遺漏任何訊息，警政署會做通盤規劃，讓警用無線電也能在北捷暢通。

