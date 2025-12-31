北車鬧事男遭聲押！ 民眾「英勇抱摔」助逮人網熱議

台北市 / 邱文言 張權 台北報導

昨(30)日下午2點多，台北車站一名男子在三鐵共構大廳內，情緒激動大聲咆哮，引發旅客恐慌，就在警方、站務人員追捕時，一位熱心民眾搶先一步，將男子抱摔在地，警方隨後趕上壓制逮人，畫面曝光不少網友大讚「是英雄」，而這名英勇男子也發文提到，自己北上領護照準備出國，當下觀察男子身上沒有武器，就反射性動作，上前將人抱摔，但他也呼籲民眾，該逃的時候還是要逃， 貼文最後並疑似向已逝英雄余家昶致敬，寫道「英雄您的火種 會有人延續」。

警方VS.民眾說：「壓制他，壓制他。」黑色外套的男子在手扶梯前出手將人給抱摔在地，警方立刻一擁而上將人壓制逮捕，這是30號下午這名男子，在台北車站大聲咆哮，甚至一路逃竄。不少網友注意到第一時間，熱心民眾出手逮人，大讚男子有夠英勇，直呼他反應非常快是英雄。

記者張權說：「當時男子經過廁所的時候，就先發現警方正在壓制人，過沒多久，鬧事男子開始逃脫，男子上手扶梯之後，是立刻聽到警方大喊壓制，立刻上前將這名鬧事男子給抱摔在地。」

眾人大讚的英雄也隨後在網路現蹤，親自回覆網友，發文還原當時狀況，原來他出現在台北車站，是因為隔天出國，所以北上領護照，沒想到遇到突發事件，他表示在抱摔之前，有先觀察到鬧事嫌犯，手上都是空的，一聽到壓制他就反射動作，追上前將人壓制，他也提醒民眾，該逃的時候還是要逃，甚至還提到，英雄您的火種會有人延續。

民眾VS.記者說：「那我會，那我應該會這樣做，(怎麼做可以幫我們講一下)，就是可能擒抱吧，把他抱住這樣，然後把他撲倒在地上。」民眾說：「值得嘉許，但是要更考慮自己的安全，我應該能力不夠，我會讓開，讓他們(警方)好處理這樣。」台北車站鬧事男子引發旅客恐慌，被依恐嚇公眾罪嫌送辦，後續也遭到聲押，而英勇男子的抱摔舉動，也讓社會再次看見一絲溫暖。

