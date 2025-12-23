北車黑衣男大喊「要找張文」 女星葉欣眉直擊嚇壞

台北市 / 綜合報導

女星葉欣眉昨(22)日目擊台北車站有人喊著要找張文，嚇壞現場所有人。

葉欣眉PO文指出，傍晚在台北車站搭捷運，突然有一名男子擠進車廂，一身黑衣黑褲戴著耳機，突然大聲飆罵髒話，仔細一看男子正在跟別人視訊，後來男子又大喊「我就是要來找張文，他到底在哪裡」，車廂內的所有人立刻從男子的周圍退開，許多民眾嚇得在下一站下車，還好，沒有發生任何意外。

原始連結







更多華視新聞報導

防毒面罩+護膝 凶嫌北車丟煙霧彈 專家：匿蹤.製造騷動

北車監視器疑出包? 傳警調閱張文行凶畫面 一片黑

北車犯案後返旅館補充彈藥 嫌「5度變裝」偽裝路人逃逸

