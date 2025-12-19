北車、中山丟煙霧彈砍人後兇嫌張文墜樓亡！卓榮泰下令徹夜查動機

[Newtalk新聞] 台北車站及捷運中山站周遭今（19）天晚間發生隨機傷人事件，一名男子戴著防毒面具用煙霧彈跟長刀無差別攻擊，犯案後還一路從北車逃到中山站繼續攻擊，嫌犯在警方包圍下跳樓送醫後宣告不治。行政院長卓榮泰表示，2處犯罪皆為同一人所為，已指示徹夜了解其動機。





卓榮泰在台北市警察局中正第一分局前接受媒體聯訪說明，捷運台北車站及中山站周遭2地，今天晚間在極短時間內分別發生蓄意傷害路人行為，目前有3人命危，另有5人分別遭受到刀傷及鈍器打擊等，犯嫌同屬一名張姓男子，後經員警追捕墜樓，已前往其住居所搜索。警方證實，27歲兇嫌張文送醫搶救不治，已宣告死亡。

卓榮泰指出，他已要求衛福部通令所有受理急救醫院全力搶救民眾，也要求台北市警察局全力配合檢察官偵辦，同時指示內政部警政署全力支援。另有2項重要要求，全國各地鐵公路、捷運、航空站等重要地點維持高度戒備，絕不鬆懈，並要徹夜查出張文犯罪動機，清查有無其他關聯，務必讓民眾在最短時間內了解政府所掌握到的訊息，取得安心。





卓榮泰提到，目前掌握張文有幾項犯罪前科及通緝身分，犯案時除了攜帶煙霧彈還有汽油彈等，身上還穿著類似防彈衣的設備，並頭戴面具、手持長刀，對民眾無選擇性造成傷害，將徹夜了解其背景及動機。卓榮泰並向台北市長蔣萬安表達謝意，因蔣萬安正前往醫院探視受傷民眾，並交代台北市警察局與警政署通力合作，盡快將此案偵破。





媒體詢問，是否因相關單位未在犯案第一時間掌握兇嫌動向，導致後續捷運中山站周邊出現更多傷者。卓榮泰回應，第一時間就請警政署通令全國各個重要鐵公路及車站加強戒備，但由於張文在捷運中山站周邊犯案地點是路面而非車站內，後續將檢討員警執勤過程有無可以更好之處。

