北車.中山丟煙霧彈.砍人! 27歲張文逃兵通緝犯 租屋處研製汽油彈

今晚涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人的恐怖兇手，在警方圍捕下墜樓，被送往國泰醫院，晚間7時42分宣告不治；警方查出身分，是因妨害兵役通緝中的27歲男子張文。還傳出他從今年一月就在租屋處開始研究如何製造汽油彈。桃園助老家的鄰居說，很久沒看到他了。

在台北車站、又到中山站外，瘋狂丟煙霧彈、甚至隨機殺人。恐怖兇手被起底，是個因逃兵遭通緝的27歲男子。

行政院長卓榮泰：「目前掌握他有幾項，犯罪的前科紀錄，或是通緝，那我們進一步從他的背景，以及相關聯的關係上面，我們會徹底的來了解他的動機，有沒有其他的相關聯的關係。」

台北市刑大大隊長盧俊宏：「嫌犯曾租住在中正區，對該住處進行搜索，有發現相關製作汽油彈，的相關工具跟材料，目前因為嫌犯已經OHCA，我們在全力的分析，嫌犯最近相關的動態，交往的關係，希望釐清他犯案的動機。」





通緝資料曝光，張文曾是空軍志願役，服役於無線電通信中隊，但111年因酒駕退伍。遷移戶籍未申報，導致「教召令」未送達，去年11/25沒去教召，涉犯妨害兵役治罪條例，今年7/11被通緝。桃園老家這邊的鄰居，也說很久沒看到他了。





老家鄰居：「（之前因為通緝的事情...），警察有來問啊，我也不知道他是怎樣，（可是那時候他住在這邊嗎？），他沒有住在這邊，（他七月份被通緝的啊~），來找他父母啊。」

由於他承租的套房就在台北車站及中正一分局旁，可能因此才選在M7出口開始行兇，再一路徒步犯案。還傳出，他從1月間就開始研究如何製造汽油彈，顯然是預謀已久，而且行兇前先在中山區林森北路縱火燒車，傍晚再到北車、中山站犯案。





行政院長卓榮泰：「他除了煙霧彈之外，應該還有現場看還有，已經焚燒過的汽油彈之類，那麼他身上還應該是有防彈衣，類似防彈衣也頭戴面具，那應該看他的狀況是，蓄意的丟擲煙霧彈，而且手持長刀，對民眾做這種無選擇性的傷害，所以一定要徹夜的查出他的動機，避免還有類似的，（這是不是有組織的行為？），這要進一步的查證。」

就為了逃兵被通緝，憤而隨機殺人嗎？大膽行徑、甚至不排除已心存死念。究竟犯案動機為何？背後有沒有組織協助，得等警方細細釐清！

