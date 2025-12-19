北車.中山商圈隨機攻擊 民眾四處逃竄.場面怵目驚心

台北市 / 綜合報導

27歲的張姓嫌犯，犯案後馬上跑到台北捷運中山站，在知名百貨外持長刀利器傷人，由於當時正值下班尖峰時段，不少用路人嚇得四處逃竄，而當時他犯案後，北車內部的逃命畫面，不少民眾拔腿狂奔，一路往外逃，捷運也派員指揮，不過有人是遭波及，倒在地上疑似沒了生命徵象，相關人員緊急對他做CPR。

今（19）日晚間隨機攻擊民眾四處逃竄畫面曝光怵目驚心 ，目擊民眾說：「煙霧彈，啊，報警報警。」，張姓嫌犯，手持長刀利器，移轉到台北捷運中山站，瞬間尖叫聲四起，人已經到了喪心病狂地步，見人就傷，眼看情況不對，逛街的民眾及用路人四處逃竄，現場一團混亂，還有人受傷，滿地鮮血怵目驚心。

現場民眾說：「這裡這裡這裡，有沒有人要過來啊。」，救護車抵達現場後，緊急將傷患，一一送醫救治，而稍早前，這名嫌犯先在北車犯案，由於當下是下班尖峰時段，現場煙霧彌漫，還有人說，有刺鼻味道，只見搭車民眾，嚇得爬腿狂奔。

北捷廣播說：「各位旅客請注意，各位旅客請注意，大廳的旅客如果趕時間請改搭其他交通工具。」，大批民眾瞬間往外移動，北捷也派員，在現場指揮，避免再發生意外。

不過這邊情況嚴重，有人受傷倒在地上，疑似還沒了生命徵象，相關人員緊急上前對他進行CPR，27歲張姓嫌犯，失控的在台北鬧區隨機殺人，造成民眾人心惶惶外，現在死傷人數也持續攀升。

