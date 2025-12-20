北車、中山嫌犯非同一人？比對照掀陰謀論 警方回應

北市昨（19日）晚發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在捷運台北車站丟煙霧彈，隨後到中山站誠品南西店隨機殺人，事後墜樓身亡。警方表示，2起事件嫌犯皆為同一人，不過網友比對畫面，發現嫌犯不僅身上的裝備不一樣，身形也略有不同，掀起陰謀論；對此警方回應，專案小組調閱各案發地點監視器，確定均為同一人犯案。

張文昨傍晚先到台北車站丟擲煙霧彈，持刀砍死上前制止的民眾，接著來到中山商圈，隨機砍人，並進入誠品南西店攻擊民眾，最後逃到頂樓被警方包圍，墜樓身亡。

廣告 廣告

臉書粉專「Mr.柯學先生」貼出嫌犯在北車、中山站誠品外犯案的對比照，並發文寫下，「嫌犯在恐攻的同時，從北車到誠品，多了手腕跟小腿的護套，實在令人費解！」

貼文掀起熱議，許多網友紛紛留言，「新聞都說北車跟中山的嫌犯是同一人，但一個有穿戰術背心一個沒有，一個有護膝一個沒有，一個外套領子是立領的一個不是，一個稍微肉一點，這怎麼看都像是兩個人」、「誠品的比較碩壯，腿比較粗」、「我也發現了，會不會真的是不同人」、「怎麼感覺不是同一個人啊」。

對於網路傳出北車、中山站犯案者是不同人的陰謀論，警方回應，在調閱監視器、訪查目擊民眾後，確認為犯嫌是同一人。張文昨3度變裝及更換交通工具，刻意躲避查緝，在誠品內遭追捕，於頂樓棄置刀械後墜樓。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

更多中時新聞網報導

2025十大娛樂新聞回顧》方大同抗病5年41歲離世

癌症新藥基金周年 3500人受惠

翁立友見狗吠 悟出唱歌技巧