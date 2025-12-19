北車、中山恐怖攻擊1死8傷！57歲男「挺身阻擋煙霧彈」不治

新竹縣 / 綜合報導 在新竹縣竟然有小朋友，直接把玩具車騎到大馬路上。昨(17)日下午有民眾目擊在竹北市溪州路上，一名男童直接在大馬路上 騎著 滑步車，由於當時正值下班時間，現場車流量相當大，後方一整排車輛通通被擋住，幸好有熱心的駕駛用車輛護送男童，只不過這樣危險上路的行為，現在警方也要對家長依法開罰。小男孩在大馬路上 滑 著玩具車，只見他左右腳並用雙腳賣力地 滑 啊 滑 ，小男孩似乎發現了不對勁，回頭看了一眼正以為他要停下來，沒想到他只是看了看接著繼續騎在馬路上，導致後方一整排車輛通通塞住，目擊民眾說：「開始滑滑滑，滑到路中間，剛好是下班車子很多堵住那個路口，我們衝出去看，對面的一個小妹妹就把他扶到旁邊。」目擊民眾說：「護送他到我們門口來，反正滿危險的，就是那幾個年輕人開轎車的，把他給慢慢的引導。」事情昨日下午發生在新竹縣竹北市溪州路上，當時正值下課時間現場車流量不小，而且後方還有遊覽車，原先被擋住的機車穿過縫隙往前鑽驚見小男孩也紛紛急踩煞車。目擊民眾說：「很危險啊，那個(男孩)那麼小耶，如果是轎車可能還看得到他，如果是大卡車的話，可能他就掰掰(出意外)了。」目擊者表示還好當時有小車擋住，否則如果後方是大車恐怕會因為視線死角釀成悲劇，而員警抵達時男童已由熱心民眾帶到路旁照看。新竹縣警竹北分局豐田派出所所長謝秉修說：「行為已涉及違反道路交通管理處罰條例，第78條第1項第4款之規定，行人於交通頻繁道路嬉遊，奔跑，足以影響交通安全者，可處罰新台幣500元罰鍰。」雖然這回沒有發生意外，但小男孩違規闖進馬路的行為真的是讓用路人嚇出一身冷汗。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 3