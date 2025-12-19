北車、中山恐攻嫌犯張文送醫畫面曝光 畏罪輕生命危搶救不治

嫌犯張文墜樓時面部朝上，緊急送醫後仍宣告不治。翻攝畫面

台北市今（19日）傍晚接連發生重大恐怖攻擊事件，27歲張姓嫌犯在台北車站及中山站一帶犯案後，最終於百貨公司高樓跳下。相關送醫畫面隨之曝光，嫌犯墜樓後倒臥地面，送醫時仍仰望天空、意識不清，現場警消緊急將人抬上擔架送往台大醫院搶救，最終仍因傷重宣告不治。

警方指出，張嫌墜樓後第一時間由救護人員送醫，過程中已呈現重度外傷狀態。據了解，張嫌疑似畏罪跳樓，生前狀況顯示死意堅決。警方隨後前往其住處搜索，帶回部分證物，至於是否仍藏有其他爆裂物或相關製作材料，仍有待進一步鑑識釐清。

廣告 廣告

調查發現，張嫌今年剛搬至台北市公園路一帶、知名補習與小吃聚集的分租套房居住，住處正對面即為中正一分局，步行至捷運台北車站M8出口僅約3分鐘。案發當天下午5時30分左右，張嫌拖著行李箱到北車M8出口，連續投擲4顆煙霧彈製造混亂，並持刀刺傷一名57歲余姓男子後逃逸。

隨後，張嫌搭乘捷運前往中山站，出站後再度持刀隨機攻擊路人，造成多名民眾受傷，其中3人一度無意識、無呼吸。犯案後，他逃往附近百貨公司頂樓，最終跳樓輕生，送醫搶救不治。

警方表示，張嫌犯案過程全程配戴防毒面具，行動冷靜、手法熟練，疑似早有預謀，且過去曾因妨害兵役遭通緝。目前全案已報請檢方相驗，並持續釐清其犯案動機與是否仍有未爆風險。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

日本遊客驚喊：買珍奶遇恐攻！凶嫌攻擊北車周遭2死 日網友嚇壞

北車、中山站隨機砍人！27歲嫌犯身分曝光 教召令無法送達遭通緝

北車、中山恐怖攻擊1死8傷！57歲男「挺身阻擋煙霧彈」不治