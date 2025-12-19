北車、中山恐攻釀9傷4命危! 卓榮泰要求警政署對全國車站提高戒備

[Newtalk新聞] 北捷台北車站與中山站附近今（19）天發生隨機傷人事件，一名男子今晚涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人恐怖，警方查出身分，是目前因案通緝中的27歲張姓男子。行政院長卓榮泰透過社群媒體表示，要求警政署對全國鐵公路車站，航空站，提高所有戒備。





卓榮泰發文寫道：「我第一時間已要求警政署，就全國鐵公路車站，航空站，提高所有戒備。台北車站、中山站周遭，目前為保留現場、加強戒備，短暫的不便，希望大家配合相關措施。我已要求警方，迅速完整作案情的釐清，全面擴大戒備，全力來偵辦這事情，讓國人安心，希望盡快恢復平靜。」

張姓兇嫌傍晚在台北車站捷運M7、M8出口之間，嫌犯戴面具，蓄意丟棄多顆汽油彈、煙霧彈，後續在捷運中山站又隨機攻擊民眾，造成多人受傷。張姓兇嫌在大批警力包圍下，自西南誠品6樓處跳下，現在也命危送醫急救中。警方指出，張姓兇嫌身上攜帶有多枚煙霧彈和汽油彈，幸好只丟擲煙霧彈，並未使用汽油彈，未釀成更重大傷害。





台北市長蔣萬安事發後前往台北車站受訪時說明，嫌犯在北車造成1位重傷，目前急救當中，另有1位嗆傷，嫌犯後續陸續造成3人重傷、4人受傷。經查犯嫌為民國87年次男性，已造成9人受傷，其中4人重傷。目前捷運也恢復停靠站，但相關警戒巡邏都會持續加強，後續有進一步的資訊，會即刻讓社會大眾知道。

