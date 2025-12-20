北車、中山攻擊事件 北檢：追查犯罪動機、有無共犯或組織

北捷台北車站及誠品南西店19日發生隨機攻擊事件，已造成包括兇嫌共4人死亡，多人受傷。台北地檢署今天(20日)表示已指派專責檢察官全力偵辦，釐清犯罪動機及查明有無共犯或組織，犯罪被害人保護協會台北分會也會同步啟動一路相伴被害人關懷機制，維護被害人的權益。

北檢表示，在第一時間獲悉北車有人丟擲煙霧彈後，檢察長王俊力便立即指派重大刑案專責組主任檢察官曾揚嶺率同檢察官黃冠中到場成立專案小組，並指揮台北市政府警察局封鎖犯罪現場、蒐證及全力緝凶。雖犯嫌已自殺死亡，檢察官仍將指揮專案小組儘速查明其犯罪動機、有無共犯及組織性存在，以釐清案發原由及確保社會安全。

針對本案造成的傷亡，北檢也立即調派3組檢察官、書記官、法醫師待命隨時辦理相驗，以儘速釐清死因。並於19日晚間11時完成台大醫院余姓被害人的相驗事宜。另2位被害民眾及犯嫌的相驗工作也於今日上午分別在馬偕醫院、新光醫院及台北市第二殯儀館同步進行。

北檢指出，犯保協會台北分會主委、志工及律師也到場陪同家屬相驗，給予關心支持，並提供法律上的協助。對於傷者，犯保協會也會前往慰問，以維護被害人家屬的權益。後續也將請專責律師及志工到場陪伴關懷家屬，並協助被害家屬申請犯罪補償金、心理輔導、生活重建及經濟支持等事宜。(編輯：陳士廉)

