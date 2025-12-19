北車、中山攻擊案震驚全台！張文犯案動線曝 旅館取刀攻擊民眾
北車、中山站發生攻擊案件，警政署長張榮興第一時間也陪同行政院長卓榮泰等人到現場指揮、偵辦。另外，警方也從嫌犯張文的租屋處、下榻旅館找到相關凶器，將盡快確認嫌犯動機以及調查是否有共犯，警方也將在20日上午十點召開記者會，說明偵查的最新狀況。
張榮興還指出，這兩天將對全國重大活動、人潮聚集場所會加強警力的安全維護；另外對於全國航空、鐵路、捷運也會加強維護，台北市政府警察局也對受害家屬展開協助。
台北市刑警大隊長盧俊宏也指出，張文在北車犯案後，透過地下街跑到誠品南西附近的旅館，並從旅館內拿取刀子、工具以及信號彈後，跑到誠品南西店門口，無差別對民眾進行攻擊。
台北市刑警大隊長盧俊宏。圖／台視新聞
警方到場後，張文最後在誠品南西店6樓墜樓，急救無效死亡。警方也針對他的租屋處與旅館、桃園住家展開搜索，並對家屬進行訪談，了解張文的交往情形。
盧俊宏強調，調查後未發現有共犯，但這部分仍需積極的釐清，「我們會集中刑事警力、鷹眼小組，針對嫌犯的犯案所有經過，做事實的呈現，並針對動機作調查」。
※犯罪行為，請勿模仿
※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助：
安心專線：1925
生命線協談專線：1995
張老師專線：1980
