北車、中山煙霧彈砍人案第3死！ 馬偕收治37歲傷者遭砍傷頸部不治

[Newtalk新聞] 台北車站及捷運中山站周遭今（19）天發生丟擲煙霧彈、隨機傷人案。一名黑衣男子以煙霧彈跟長刀無差別攻擊，一路從北車走到中山站繼續砍人，造成傷亡。台北市長蔣萬安前往馬偕紀念醫院、新光醫院探視傷者，而馬偕醫院收治的OHCA（到院前心肺功能停止）男傷者不治，是全案第3名死者。





回顧這起案件，27歲兇嫌張文今天傍晚5點多現身北捷台北車站M7出口處，接著開始投擲煙霧彈，並且拿出預藏的長刀，隨機砍殺57歲的余姓男子，導致余姓男子左肺、左心穿刺傷，送醫搶救後不治。張文之後又徒步前往北捷中山站的中山商圈犯案，先是在大馬路上投擲煙霧彈，在誠品南西外面無差別砍人，接著又衝入百貨公司內攻擊。

警方獲報後派出大批警力前往現場，張文遭到包圍以後，從建築物5樓頂樓墜落，經過送醫搶救仍因傷重不治身亡。張文在中山商圈隨機砍人的過程中，37歲蕭姓男子遭砍傷頸部，雖然被送往醫院搶救，但仍因傷勢過重不治身亡，另一名傷重命危的37歲王姓男子仍在搶救中。





新光醫院表示，王姓男子到院時已OHCA，於晚間7點23分送達醫院，目前仍在急救，初步評估狀況不樂觀。其他傷者方面，54歲劉姓捷運局員工輕微嗆傷，意識清楚，送馬偕。20歲蔣姓男子胸部穿刺傷，送內湖國醫。30歲汪姓男子頸部外傷，送台大。56歲黃姓女子左手受傷、肩部割傷，送中興。50歲黃姓女子左臉、下巴撕裂傷，送松山三總。

