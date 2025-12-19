北車、中山爆「隨機傷人」！網酸：多看「小橘書」學習保護自己

台北市今天（19日）傍晚發生隨機攻擊事件，嫌犯先在台北車站投擲煙霧彈，隨後在又在中山站外持刀隨機砍人，他遭警方包圍後從誠品南西店頂樓墜落，送醫搶救後宣告不治。不少網友紛紛討論起政府發放的「小橘書」（全民安全指引），臉書粉專「政客爽」也說，「希望大家平安，要多看小橘書，這樣就會沒事了」。

台北19日發生隨機攻擊事件，《台灣全民安全指引》成為網友熱議話題。（圖／資料照）

嫌犯先是在台北車站投擲煙霧彈，現場濃煙四起，導致旅客身體不適。嫌犯隨後前往捷運中山站，他沿途不僅持續丟擲煙霧彈，還隨機揮刀攻擊路人，警方隨即展開追捕，並在誠品南西店的頂樓將嫌犯包圍。然而，嫌犯在混亂中從頂樓墜落，並被緊急送往國泰醫院搶救，不過現場目擊者表示，他墜樓後已無生命跡象，晚間7點42分由醫院宣告死亡。

1名男子19日傍晚在捷運中山站商圈無差別傷人，警方趕抵現場。（圖／Threads@vincent_jelly_66666授權提供）

事件發生後，不少網友紛紛討論起「小橘書」，並指小橘書上的內容，有提到若遇類似情況，應如何防範和應對。「政客爽」發文表示，「希望大家平安，要多看小橘書，這樣就會沒事了。還好我每天一起床就努力研讀小橘書，更是在賴總統的話語中，學會如何保護自己、保護國家。Team Taiwan 的我們，真是一刻都不能鬆懈。」

