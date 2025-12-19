北車、中山發生「無差別攻擊」！陳其邁：強化安全維護

捷運台北車站、中山站今天傍晚發生隨機傷人事件，面對警方圍捕，嫌犯從誠品南西店頂樓墜落，送醫急救後晚間宣告不治。高雄市長陳其邁表示，因應今晚台北捷運發生的事件，他已請市府相關局處，針對轄內大眾運輸場站及人潮聚集處強化安全維護及預防作為。

高雄市長陳其邁。（圖／中天新聞）

陳其邁表示，為防範「模仿效應」及確保本市大眾運輸及市民安全，警察局已通報所屬各分局及相關大隊，全面提升轄內維安勤務。

同時，他也指出，強化預防及應變措施，警察局轄區分局、刑事警察大隊、交通警察大隊、保安大隊及捷運警察隊，也針對本轄捷運、輕軌系統，落實執行強化勤務作為：

廣告 廣告

陳其邁要求警方在各處站場嚴加戒備。（圖／翻攝陳其邁臉書）

(一)提升見警率：於尖峰時段及人潮密集之車站大廳、月台、出入口，增派警力執行高密度巡邏與守望勤務，提高見警率以產生嚇阻作用，並請刑事警察大隊科偵隊加強網路巡邏。

(二)強化場站聯防：責成轄區分局主動聯繫各大眾運輸場站管理單位（如高捷公司、台鐵站方），督促其強化巡視密度。如發現有可疑人士加強辨識，一旦發現狀況，立即通報警方處理。

陳其邁要求警方在各處站場嚴加戒備。（圖／翻攝陳其邁臉書）

(三)即時派員、查緝：要求勤務指揮中心（110）對於大眾運輸系統之報案，列為最優先派遣案件。並預置線上巡邏警力及快速打擊部隊於重點交通樞紐周邊，盼於最短時間內抵達現場，防止事態擴大，並調度警力立即查緝及保全現場跡證。

延伸閱讀

北車、中山隨機攻擊釀死傷！蔣萬安：即刻啟動全市加強維安戒備

北車、中山「無差別攻擊」嫌犯墜樓！蔣萬安公布他身分：87年次是通緝犯

北捷驚傳投擲煙霧彈無差別攻擊！蔣萬安：一定從重從速究責、絕不寬貸