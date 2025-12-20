北車、中山砍人平板有預謀計劃！張文「死前遺言曝光」殘暴脫口1句

社會中心／巫旻璇報導

北捷台北車站M7出口及誠品南西百貨周邊，昨（19）日晚間發生震撼社會的重大暴力事件。27歲男子張文在多個地點投擲煙霧彈、縱火，並持長刀對路人展開無差別攻擊，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。警方圍捕過程中，張文最終墜樓身亡，事件引發全台高度關注與民眾恐慌。警方進一步查出，張文並非臨時起意，而是自當天下午接近4時起，就陸續展開一連串縱火與攻擊行動，整體犯案歷程長達3個多小時，而他生前高喊的「一句話」，也成了外界關注的最後遺言。

北車、中山砍人「平板查出預謀計劃」！張文「死前遺言曝光」殘暴脫口1句 她死裡逃生

犯案後，張文步行前往南京西路附近旅館更換衣物，18時37分再度現身誠品南西商圈，繼續投擲煙霧彈並隨機揮刀行凶。（圖／翻攝畫面）









警方調閱相關資料並還原動線指出，昨日下午約3時，張文先在中山區林森北路、長安東路一帶涉嫌接連犯下3起縱火案，隨後又返回中正區租屋處附近再度縱火。17時23分，他徒步前往捷運台北車站，在M8至M7出口一帶丟擲煙霧彈，並持刀攻擊57歲余姓男子，造成對方不治，另有3人受傷。犯案後，張文步行前往南京西路附近旅館更換衣物，18時37分再度現身誠品南西商圈，繼續投擲煙霧彈並隨機揮刀行凶。

有目擊者在Threads上發文描述當下驚險過程，指出自己原本準備搭手扶梯上樓，卻突然聽到尖叫聲，接著一名男子衝到她身後，手中握著一把異常修長的刀械，並大聲吼叫「上去！通通上去」。該名目擊者回憶，當時張文就站在她背後，兩人對視的瞬間讓她腦中一片空白，「我完全不敢叫，也不知道他為什麼沒有砍我」，最後她躲進更衣室，才幸運逃過一劫。警方圍捕過程中，張文一路逃往誠品頂樓，丟棄刀械與戰術背心等物品，試圖讓警方鬆懈警戒，未料隨後突然轉身墜樓，跌落至一樓停車場，最終宣告不治。

