北車、中山砍人後「疑畏罪墜樓亡」！張文掉落「神秘筆記本」成破案線索

社會中心／巫旻璇報導

台北捷運台北車站與中山站於19日傍晚發生駭人隨機攻擊事件，震撼社會。27歲嫌犯張文先在北車捷運M7出口投擲煙霧彈製造混亂，隨後持長刀攻擊路人，之後一路轉往中山站及誠品南西商場繼續行凶，最終造成人4死亡、7人受傷。張文犯案後闖入誠品南西，於館內5樓墜落，緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。警方指出，目前已擴大調閱沿線監視器影像，全面還原張姓嫌犯的行動軌跡，並掌握其自中正區租屋處出發，於下午5時左右抵達台北車站地下街並犯案的動線。此外，警方也在現場發現張男遺落的筆記本，已交由鑑識人員進行分析，同時對其隨身手機展開解鎖與調查作業，以進一步釐清犯案背景與動機。

北車、中山砍人後「疑畏罪墜樓亡」！張文現場掉落「神秘筆記本」成破案線索

張文先後在台北車站、中山站連續犯下2隨機攻擊事件。（圖／翻攝畫面、Threads ＠yichia.hung）









台北車站今（19日）下午驚傳重大攻擊事件。警方指出，27歲、來自桃園的張姓男子，傍晚約5時在北捷板南線台北車站M7出口外丟擲煙霧彈，並持刀攻擊民眾，當場釀成1死1傷。犯案後，他並未立刻被制伏，而是一路穿越台北地下街，朝中山站方向移動，張嫌途中曾進入誠品南西附近的一處旅館，短暫停留約30秒，取出刀械、信號彈等物品後，再度外出，對誠品門口往來民眾展開隨機攻擊，又造成2人死亡、5人受傷。警方獲報趕抵現場時，張嫌隨即衝上誠品南西大樓頂樓，從6樓墜落，當場失去生命跡象。





北車、中山砍人後「疑畏罪墜樓亡」！張文現場掉落「神秘筆記本」成破案線索

張文送醫後宣告不治。（圖／翻攝畫面）





警方進一步追查發現，張嫌在北車犯案前，當天下午已涉及縱火行為，隨後接連在台北車站與中山站周邊進行無差別攻擊。整起事件最終造成包括嫌犯在內共4人死亡、6人受傷，相關案情仍持續釐清中。根據《ETtoday新聞雲》報導，警方也在現場發現張男遺落的筆記本，已交由鑑識人員進行分析，同時對其隨身手機展開解鎖與調查作業，以進一步釐清犯案背景與動機。

