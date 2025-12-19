北車、中山砍人「犯嫌裝扮不同」網疑有替身？張文曾回藏身處做1事

社會中心／巫旻璇報導

台北捷運台北車站與中山站一帶今（19）日下午約5時發生駭人隨機攻擊事件，震撼社會。27歲嫌犯張文先在北捷台北車站內投擲煙霧彈製造混亂，並持刀攻擊民眾；隨後他又轉往人潮密集的中山商圈，再度丟擲煙霧彈並隨機揮刀，造人多人傷亡。由於兩地現場流出的影像顯示，嫌犯身上的穿著與配備前後略有不同，體態看起來也略有差異，一度引發外界擔憂是否為不同人分頭犯案。有消息指出，張嫌在台北車站犯案後，疑似曾返回北車一帶的租屋處，補齊原本未配戴的護膝等防護裝備，並攜帶更多煙霧彈後，再次前往中山站展開攻擊行動。

北車與中山兩地的現場畫面曝光後，有民眾發現嫌犯前後出現時的穿著與裝備略有不同，身形視覺上也存在差異，一度引發是否為不同人分頭犯案的疑慮。案發後第一時間，行政院長卓榮泰隨即趕往台北車站了解狀況，並於晚間8時在中正第一分局召開記者會，向外界說明事件最新進展。他表示，經相關單位調查釐清，台北車站捷運出口與中山站發生的攻擊事件，確認皆為同一名犯嫌所為。

據《鏡報》報導，張文在台北車站行凶後，神情相當鎮定，於當天下午5時39分抵達中山站，進入一間已連續入住數日的旅館，在房內停留約一小時，直到晚間6時33分，他才提著行李走出旅館，身上攜帶長刀、背著土製炸彈，直接前往中山商圈街頭，隨機攻擊路人，造成多名民眾受傷，現場一度陷入恐慌與混亂。

犯案後，張文迅速離開攻擊地點，闖入誠品南西商場，最終跑到約5樓高度的位置，當場跳下墜落。警消接獲通報後立即將人送醫急救，但仍因傷勢過於嚴重，經搶救後宣告不治。據了解，張文戶籍設於桃園楊梅，但今年1月突然在台北車站附近公園路20巷承租套房，期間自行研究製作汽油彈。警方在其租屋處查獲相關資料及未完成的半成品，顯示犯案早有預謀。由於張文已身亡，實際犯案動機仍有待警方進一步釐清。

