北車、中山砍人9傷4命危 蔣萬安公布凶嫌身分：27歲通緝犯

北捷台北車站M8出口驚傳煙霧彈攻擊事件，大批警消到場。（圖：民眾提供）

台北車站M8出口今（19）天下午5點30分左右發生恐怖攻擊事件，一名頭戴防毒面罩的男子陸續在台北車站投擲多枚煙霧彈，現場還有疑似汽油彈的物品，一名男子當場失去生命跡象。稍早該名犯嫌逃竄至捷運中山站，在中山商圈沿途丟擲煙霧彈，並持長刀砍人，隨後衝進誠品南西內砍人，稍早他遭警方包圍後墜樓，失去生命跡象送醫搶救中。台北市長蔣萬安已到場，並公布凶嫌的身分。

根據台北市消防局統計，北車及捷運中山站的隨機恐怖攻擊，共造成北車兩人受傷，其中一人沒有呼吸心跳命危。另一個現場新光三越南西店，現場有7名民眾受傷，3名無意識無呼吸，4名受傷。儘管犯嫌已經墜樓命危，但由於怕嫌犯有共犯，台北市警察局已成立反恐應變中心，要求北市刑大、交大及相關單位立即開會應變，警察局也下令各轄區警分局的分局長、所長，立刻回到駐地隨時應變可能狀況。

北市捷運站今天下午5點30分爆發嚴重的攻擊事件，一名男子攜帶利器，到北車站、中山站丟擲煙霧彈，過程中還揮刀傷人，過程造成極大的恐慌，更有多名民眾受傷，蔣萬安第一時間動員警消應對，並於晚間7點15分左右到場。蔣萬安說明：「目前捷運已恢復運行，但相關警戒、巡邏都會加強，嫌犯為本國籍人、87年次27歲男子，是一名通緝犯，後續有新的資訊會再讓大家知道」。

據了解，這名凶嫌名叫張文，因妨害兵役，由桃園地檢署發布通緝。台北捷運公司表示，已全面啟動全線車站警戒升級並加強巡檢，同時與警方加強合作，加強留意捷運系統狀況，維護乘車安全，呼籲民眾務必提高警覺，遇到異常狀況請通知站務人員。鑑於機場捷運也會到達台北車站，全線車站、列車比照恐嚇威脅SOP啟動相關作業，大批警力也進場巡邏。

※自殺防治安心專線1925 “珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線”※