北車、中山站恐攻釀4死5傷 鐵警於各地車站全面升級反恐戒備

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】台北車站及捷運中山站今（19）日先後遭遇隨機恐怖攻擊，現場一度陷入恐慌與混亂，已知造成4人死亡、5人受傷送醫，其中多名傷者仍在急救中。案發後，警政署及鐵路警察局緊急啟動最高等級警戒，不僅在台北市全面戒備，針對桃園、中壢等其他大站，也全面加強反恐與治安維護。

警方於台鐵桃園站、高鐵桃園站等交通樞紐加強戒備。（記者翻攝）

鐵路警察局發布說明，本局已立即指示各分局與大隊全面提升見警率，強化巡邏與重點區域守望，同時與地方警察密切協調通報，以最快速度處置各項突發狀況。除強化自身巡邏外，鐵警並已啟動與臺鐵、高鐵及捷運系統的跨單位聯防機制，要求從業人員及保全提高警覺，只要發現可疑情況即刻通報。

警方表示，所有有關場站安全的危安通報今皆採取「快速反應」，只要接獲消息，即立即調派警力進入現場，展開封鎖、情勢控制、傷患救助與追緝凶嫌。考量到攻擊事件具隨機性與危險性，目前包括台北車站在內的多處場域已有警力全副武裝站崗，並配備長槍執勤，加強防恐戒備。

