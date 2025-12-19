北車、中山站持刀傷人案 卓榮泰：車站、捷運站、航空站提高戒備

卓榮泰說名北車傷人案案情。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 一名男子今（19）日傍晚在捷運台北車站丟煙霧彈，並持刀攻擊民眾，導致該位民眾無生命徵象送醫。疑似同一人犯案後，又跑到中山站繼續持刀傷人，後續被警方包圍後墜樓，失去生命跡象，送醫搶救中。對此，行政院長卓榮泰表示，第一時間要求警政署就全國鐵公路車站、捷運站、航空站，提高所有戒備。他盼民眾心情不要過於焦慮，警方會徹夜偵辦。

卓榮泰、內政部長劉世芳等人今傍晚趕赴台北車站瞭解情況，卓並受訪表示，今天傍晚在台北車站捷運Ｍ7、Ｍ8出口之間，有一位當時面戴面具，而且蓄意丟棄五、六顆汽油彈、煙霧彈，還留存一些數量在小行李箱。

廣告 廣告

卓榮泰指出，初步研判在現場經過檢視，有掌握到嫌犯特徵，要求警政署徹夜找出嫌犯。他說，該名嫌犯也蓄意傷害路人，路人背部受到鈍器重擊、瞬間倒喔，在台大醫院搶救，已經是OHCA狀態，身份背景要查證；另有一名民眾因為煙霧呼吸道受到傷害，送到馬偕醫院，目前情勢穩定。

卓榮泰表示，第一時間要求警政署就全國鐵公路車站、捷運站、航空站，提高所有戒備。他說，目前初步掌握嫌犯特徵，也希望民眾心情不要過於焦慮，讓警方能夠在最短時間內恢復寧靜。他說，車站目前影響市民朋友出入，請大家配合，因為要保留現場找出證物，會短暫不便。

卓榮泰並希望警方要求儘速就現在掌握的資訊，迅速完整釐清，重點是找出嫌犯、了解背景，同時全面擴大戒備讓國人安心。他與劉世芳在聽過簡報後，要讓國人第一時間了解狀況，會全力徹夜偵辦。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北車遭丟擲煙霧彈攻擊 蔣萬安趕赴現場：從重從速依法究責、絕不寬貸

快訊》北捷台北車站傳遭擲煙霧彈 57歲男遭波及緊急送醫