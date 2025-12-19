北車、中山站攻擊案目前釀2死7傷 市刑大證實嫌犯已身亡

台北車站捷運站今（19）日發生隨機傷人事件，警方指出，一名男子先在北車一帶投擲震撼彈與汽油彈，隨後轉往南京西路、誠品南西店附近隨機砍人。整起事件目前已造成2人死亡、7人受傷，其中1名死者為涉案嫌犯，以及一名在北車英勇以肉身擋彈的民眾。

台北市刑警大隊長盧俊宏指出，警方下午約5時30分接獲通報，北車一帶有人投擲震撼彈與汽油彈，造成民眾受傷，台北市勤務中心隨即通報沿線捷運提高警覺；晚間6時40分，南京西路誠品南西店附近再傳案件，中山分局員警趕抵現場攔截圍捕，不久後發現嫌犯自誠品南西店6樓後方墜樓，送醫後宣告不治。

廣告 廣告

盧俊宏說，南京西路現場另有多名民眾受傷，其中一度出現OHCA傷者，警方已全面動員警力加強公共運輸場站戒備，並持續釐清嫌犯動線、犯案經過及是否涉及其他人員。

※犯罪行為，請勿模仿

※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助：

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

北車遭擲煙霧彈、中山站爆隨機砍人！交通部：大眾運輸全線高度警戒

北車丟煙霧彈.中山站連環傷人 蔣萬安：已知9人輕重傷、掌握嫌犯身分

卓榮泰稱已「忍無可忍」 蔣萬安反嗆：常聽到民眾對民進黨這樣說