「北車、中山站日人愛去」NHK關注隨機殺人案

張文犯下震驚全台的隨機殺人案，造成包含他在內4人死亡，恐怖的手法和過程也引起日本媒體連日來高度關注。尤其日本國營電視台NHK，從昨晚到今天早上，共花了將近14分鐘報導整起案件，因為對於日本人來說，案發現場北車和中山站都是日本遊客經常造訪的地點。NHK還指出，有超過2萬名日本人住在台灣，對他們來說，台灣的治安就是很好，沒想到發生這樣的事件，讓他們難以置信。

NHK主播井上二郎：「在台灣台北市中心，19日發生男子刀襲數人，造成3人死亡事件。」

日本國營電視台NHK，連日來高度關注台北隨機殺人案，事件後第3天，仍以頭條大篇幅報導。

NHK主播井上二郎：「台灣有許多來自日本的觀光客，更有超過2萬多名日本人居住在此，如今因這起事件人心不安。」

從周六晚間到周日晨間，NHK三節新聞時段，總共花了將近14分鐘的時間，都在報導北市隨機殺人案的案情細節，NHK分局長還來到南西誠品現場連線。

NHK台北分局長松田智樹：「記者在台北市中心的鬧區，這裡有許多哀悼花束。」

NHK還透過Google Earth地圖詳細介紹張文的犯案路線，看在日本人眼裡真的嚇壞了，因為不管北車還是中山站，都是日本遊客經常造訪的地點。

來自千葉縣的日本遊客：「真的嚇了一大跳，聽說台灣治安很好不是嗎，當時我們就在附近，時間也差不多，同樣的事也可能發生在我們身上。」

回想起自己可能會命喪刀下，日本遊客嚇得倒抽好幾口氣，就連住在台灣的日本人也直呼可怕。

住台灣的日本人：「我幾乎沒聽過台灣發生這種事，如今必須得很小心了。」

日本各家媒體也同樣關注案情細節。朝日電視主播：「警方在嫌犯房間搜出23個汽油彈，和製造炸彈的材料，還從電腦中找到犯罪計畫書。」

從日媒的大篇幅報導可看出，被認為治安良好的台北，竟然發生恐怖攻擊，確實讓喜歡台灣的日本人很震撼。

