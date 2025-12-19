北車、中山站無差別攻擊！賴清德呼籲：如發現可疑人士立即通報警方

台北捷運台北車站、中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈並砍人事件。對此，總統賴清德在社群發文表示，警方已經在全國擴大戒備，對於行兇的暴徒，將依法嚴查，決不寬貸。賴清德也呼籲國人，如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。

北車、中山站爆發投擲煙霧彈、砍人案。（圖／翻攝畫面）

賴清德晚間發文指出，今天傍晚，台北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件。「我要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。」

廣告 廣告

中山站數名傷者。（圖／翻攝畫面）

賴清德強調，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。

延伸閱讀

北車與中山站連環攻擊！嫌犯丟煙霧彈、持長刀隨機砍人釀9傷4命危

北車、中山誠品無差別攻擊案！北檢派檢察官現場指揮中正一分局全力偵辦

影/北捷中山站外爆隨機攻擊！歹徒持刀猛刺6路人突墜樓