北車、中山站無差別砍人釀4死 北市警局初步排除共犯

北市台北車站M7出口與中山站旁19日下午傳出隨機砍人事故。據了解，27歲的張文曾任保全，釀成4死 (含張文在內)5傷的慘案，隨後跳樓畏罪自殺。對此，北市刑事警察大隊大隊長盧俊宏稍早受訪指出，經初步清查，並未發現有相關共犯，至於詳細動機等仍有待進一步調查釐清。

盧俊宏指出，警方目前正漏夜追查中，將進一步釐清相關動機，目前初步清查並未發現有相關共犯，警方也將持續詢問犯嫌家屬與周邊親友，以釐清相關作案動機。

據了解，張文早在今年1月就於中正區租下一間雅房，其19日下午先是在雅房點火，將警力分散後，隨即前往捷運台北車站丟擲煙霧彈，57歲的余姓男子見狀，立即上前試圖阻止張文犯案，未料卻反遭張文重擊，緊急送醫後仍不幸不治。

張文在台北車站犯案後，立即徒步沿地下街前往捷運中山站，抵達中山站後，火速進入其於誠品南西對面所租下的旅館，大約30秒火速進入房間拿走一把長刀，隨即走入人群丟擲煙霧彈，並持長刀朝人群無差別攻擊，最自誠品南西6樓跳樓畏罪輕生。警方也在其租屋處與旅館查獲大量爆裂物品。至於詳細動機原因仍有待進一步調查釐清。

