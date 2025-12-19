北車、中山站煙霧彈攻擊傷人 卓榮泰：全國鐵公路車站提高戒備

今天傍晚北捷北車站遭男子丟煙霧彈及傷人案，行政院長卓榮泰說明案情。（圖／行政院提供）

今天（19日）傍晚有男子在捷運台北車站丟煙霧彈，並持刀攻擊民眾導致命危，疑似同一人犯案後，又跑到中山站繼續持刀傷人，後續被警方包圍後墜樓，失去生命跡象，送醫搶救中。對此，行政院長卓榮泰表示，第一時間要求警政署就全國鐵公路車站、捷運站、航空站，提高所有戒備。他盼民眾心情不要過於焦慮，警方會徹夜偵辦。

卓榮泰表示，今天傍晚5點21分的時候，在台北車站捷運M7、M8之間，發現有一位當時戴著面具，而且是蓄意的行為，嫌犯丟棄了5、6顆汽油彈或是煙霧彈，還留存了一些數量在小行李箱當中，初步研判，現場經過檢視，有掌握到嫌犯的特徵，要求警政署徹夜要設法找出這個嫌犯，

卓榮泰說，現場也發現他蓄意丟棄煙霧彈跟汽油彈之外，也傷害路人，這位路人背部受到鈍器重擊，瞬間倒臥，目前在台大醫院進行搶救，送去時候已經呈OHCA狀態，相關背景還要進一步地查證。另外有民眾因為煙霧，呼吸道受到傷害，送馬偕醫院，目前情勢穩定，在這個情況底下，已經剛剛就第一時間要求內政部警政署就全國車站、鐵公路的車站、捷運站、航空站，提高所有的戒備。

卓榮泰表示，目前初步掌握嫌犯的特徵希望民眾心情不要過於焦慮，讓警方能夠在最短的時間內回復到整個平靜，關於車站目前也影響了一些市民朋友們的出入，也請大家配合，因為要保留現場，要找出相關的一些證物，希望大家能夠配合現在這個措施，重點是找出這位嫌犯，聊解他的背景，同時全面擴大戒備，讓我們國人能夠安心。

卓榮泰表示，現場有內政部長劉世芳以及警政署長及行政院秘書長張惇涵，請大家給政府一些時間，傾全力徹夜會來偵辦這個事情，會進一步從中山站所有的資訊來加強偵辦，會更具體掌握狀況，全力偵查。



