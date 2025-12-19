北車、中山站煙霧彈攻擊 卓榮泰：徹夜了解犯案動機

行政院長說明北捷傷人案最新進度。（圖／行政院提供）

台北車站和北捷中山站今天（19日）傍晚陸續發生歹徒投擲煙霧彈及傷人事件。行政院長卓榮泰晚間8點於中正一分局說明最新案情，他說，目前警方已掌握嫌犯背景，也前去搜索居住地，了解背後動機，另外也立即要求給警政署所有單位，目前全國各地包括重要地點，維持高度戒備絕不鬆懈。

卓榮泰表示，北車捷運出口跟中山站的犯罪行為，經了解跟調查，嫌犯是同一人，嫌犯在中山站犯罪後經過員警追捕，墜樓命危。現場有3位民眾OCHA，有5位民眾分別遭受到刀傷在不同部位，已立即要求衛福部還有所有受理的醫院全力搶救5名民眾。也要求台北市警局要全力配合檢察官偵辦調查過程。

卓榮泰表示，已指示警政署全力支援，同時兩項重要要求給警政署所有單位，目前全國各地包括重要地點，維持高度戒備絕不鬆懈，要徹夜查出張姓嫌犯犯罪動機，還要清查有無其他相關聯。

針對目前了解的動機，卓榮泰說警方已經到嫌犯的住居所進行搜索，若有狀況會由警方說明，另外第一時間了解後，警政署通令各重要鐵公路車站、航空站加強措施，但中山站是在路面上，還是要看看當時員警執勤過程。

卓榮泰表示，目前掌握嫌犯有幾項通緝跟犯罪前科紀錄，身分進一步確認當中，他除了煙霧彈現場看有焚燒過的汽油彈，身上有類似防彈衣，頭戴面具，另外看狀況是蓄意丟擲煙霧彈，手持長刀對民眾做無選擇性傷害，2個地點是同屬一人，警政署進一步從背景跟相關連狀況，徹夜了解狀況。

