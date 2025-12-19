北車、中山站爆重大攻擊！日本媒體也關注

▲台北市台北車站、中山站今（19）日爆發重大攻擊事件，吸引日本媒體關注。（圖／翻攝自NHK官網）

[NOWnews今日新聞] 台北市台北車站、中山站今（19）傳出重大攻擊事件，27歲的嫌犯張男先持煙霧彈至北車丟擲，造成1人死亡1人受傷。然後跑到中山捷運站，於大馬路上再度丟擲煙霧彈，並持刀攻擊附近民眾，造成7人受傷、包括3人失去呼吸心跳，隨後張男從5樓墜樓，送醫後宣告不治。北市爆發重大攻擊案件引發日本媒體關注，《NHK》、《讀賣新聞》、《共同社》等都有相關報導。

《NHK》和《共同社》大約在台灣時間晚上7點多，以快訊形式報導北車遭到煙霧彈攻擊，以及男子持刀在鬧區行兇。《讀賣新聞》的報導更加詳細，還有記者在現場拍攝照片，並提到嫌犯已經從樓頂墜樓的進度。

日本網友則紛紛在相關新聞底下留言表示，「真的很令人擔心」、「台北也變得不再是個能讓人安心走路的地方了嗎」、「本來要去香港結果來到台灣，千萬不要出事啊」。

▲警方已在現場控制局面。（圖／記者鍾泓良攝影）

