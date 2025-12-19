北車、中山站發生隨機丟煙霧彈、砍人！北市5藍委聯合要求「這件事」

政治中心／綜合報導

北車、中山站遭丟煙霧彈、隨機砍人！北市藍委聯合發聲要求「釐清事件原因，並檢視捷運、車站及大型公共空間的安全機制是否有漏洞。」（組合圖／翻攝畫面）

人潮往來很多的台北車站M7出口，今（19）日五點多正值下班時間，一名男子頭戴防毒面具，不明原因丟擲多顆煙霧彈，當場傳出爆裂聲及濃煙，甚至持刀傷人，造成民眾受傷。該男隨後竄逃到中山站，丟擲煙霧彈又在中山誠品持刀傷人，最後在警方圍捕下跳樓。對此，國民黨台北市立委發出聯合聲明已請求相關單位即時掌握狀況，釐清事件原因，並檢視捷運、車站及大型公共空間的安全機制是否有漏洞。

國民黨台北市立法委員聯合聲明如下：

稍早台北車站傳出有人丟擲煙霧彈引發火警，並有1人一度失去生命徵象送醫搶救；同時，台北捷運中山站一帶，也有民眾目擊男子持武器攻擊路人，並闖入中山誠品，造成多人受傷。

警方已第一時間趕赴現場處理，並全面提升周邊區域警戒層級。請大家務必提高警覺，避免在相關區域逗留，儘速離開鄰近地點，注意自身安全，也請轉知可能在附近的親友。

在此，我們要為所有受傷的民眾誠心祈福，祈願傷者平安脫險、早日康復，也向第一線辛苦的警消與醫護人員致上最深的感謝與敬意。

我們已請求相關單位即時掌握狀況，釐清事件原因，並檢視捷運、車站及大型公共空間的安全機制是否有漏洞。後續也將在立法院督促政府強化公共場所的預警、防範與應變能力，確保類似事件不再發生，讓市民能安心通行、放心生活。

王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強

