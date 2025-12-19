北車、中山站遭恐攻！民眾見狀想往誠品跑 她驚呼「裡面在砍人」

民眾看到煙幕四起以後想說要進誠品避難。（圖／民眾提供）

台北車站12月19日驚傳恐怖攻擊，有男子在車站內施放煙霧彈又砍人，導致2人受傷，其中一人命危，而犯嫌犯案後逃逸，後續又傳跑到中山區百貨公司，施放煙霧彈後又再砍人。當時在場的民眾表示，原本在買手五桐號，後續看到四周煙幕四起，才想說要往南西誠品裡面避難，每想到進去的時候裡面的人全部都在往外跑。

該名在場的民眾表示，自己當時在買五桐號，後續突然看到煙幕四起，驚覺狀況不對，在拿到飲料以後原本想說要進去南西誠品裡面避難，沒想到裡面的人全部都在尖叫、往外逃，然後我才聽到一個女生說裡面有人在砍人。

廣告 廣告

事後，該名民眾就快速離開，一直待他走到遠處以後，才知道發生了恐怖攻擊事件，並且該名犯嫌在犯案以後還跳樓，並感嘆好險自己躲過一切，但同時也替傷亡的民眾感到痛心。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

快訊／犯嫌北車放煙霧彈逃逸 潛逃進百貨公司又砍3人

快訊／中山站驚傳砍人！南西誠品店員還原店內情形 「當下只想跑進倉庫避難」

快訊／北車、中山站放煙霧彈砍人 犯嫌驚傳百貨公司墜樓