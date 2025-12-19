北車、中山站遭暴徒擲煙霧彈.傷人！賴清德：依法嚴查.絕不寬貸

台北車站與北捷中山站晚間發生暴徒丟擲煙霧彈及傷人案件，引發全台關注。總統賴清德發文，呼籲民眾務必抱持冷靜，且警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。

賴清德表示，「我要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員」。

賴清德指出，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。

廣告 廣告

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

北車丟煙霧彈.中山站連環傷人 蔣萬安：已知9人輕重傷、掌握嫌犯身分

男北車丟煙霧彈再闖中山站持刀攻擊！疑畏罪墜樓OHCA送醫

面具男北捷丟汽油、煙霧彈 卓榮泰赴現場關心捷運提高戒備