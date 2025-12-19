北車、中山站隨機傷人事件 陸海空場站加強戒備

（中央社台北19日綜合報導）台北車站及捷運中山站周遭今天發生隨機傷人事件，行政院長卓榮泰要求警政署就全國鐵、公路車站，以及捷運站、航空站提高戒備，包括交通部所屬陸海空及縣市交通場站已加強戒備。

北捷煙霧彈事件案發地點為台北車站M7出口地下1樓通道，隨後犯嫌又持刀在捷運中山站外隨機揮刀砍人，並闖入誠品南西店。

卓榮泰晚間趕赴現場表示，第一時間已要求警政署就全國鐵、公路車站，以及捷運站、航空站提高戒備。

交通部長陳世凱接受媒體電訪時表示，儘管是在北捷所轄範圍，但在收到消息後，交通部第一時間已立即責成台灣高鐵及台灣鐵路公司成立應變小組，並由防災中心統一調度應變措施，已指示高鐵、台鐵及捷運公司全線維持高度警戒，嚴密監控營運狀況及旅客安全。

陳世凱指出，交通部已會同鐵路警察局，加強全國場站及車站巡防，全面守護公共運輸安全，並即刻通報所屬的所有場站，包含航空、軌道、港口加強戒備。

截至目前，交通部表示，高鐵、台鐵及捷運各線均維持正常營運，列車皆照常行駛，防災中心已整合各單位，協調台北車站周邊交通疏運，呼籲旅客配合現場人員指示，若行程受影響，敬請見諒，交通部將全力協助與保障每一名旅客安全。

桃園市長張善政晚間表示，已指示桃園捷運全線車站及列車比照恐嚇威脅SOP啟動相關作業，視情況加強巡檢措施，接獲任何恐嚇威脅訊息皆視為真實事件，並迅速判定對策加以處理，桃園警方也須提高戒備，與警政署保持訊息暢通，隨時掌握相關情資；內政部警政署航空警察局也表示，已通報各級外勤單位加強各航空站戒備。

桃園捷運公司表示，已立即通知捷運警察加派人力於A1車站警戒，同時派員進駐台北車站聯合防災中心，並啟動應變機制加強全線站體及列車巡檢、全線車站加強出入口警戒及人員巡檢、全線列車司機員留意線上狀況，目前機場捷運全線正常營運。

台中捷運公司告訴中央社記者，捷運綠線全線所有公共區域空間，皆已加派保全及站務人員加強巡檢，並協調台中市警局捷運警察隊協助巡邏。台中捷警隊長洪坤寶說，已提升安全層級，出動線上隊員到各站待命，除監看監視器掌握狀況，並確認各項防護裝備無誤、強化安全措施。

航警局台中分駐所指出，再次巡檢台中航空站的國際與國內航廈，排除可疑人車，另對於垃圾桶以及死角，全面巡視，排除隱藏的危機。

鐵路警察局嘉義派出所表示，今天晚上接到通報後，已加強守望勤務，除了基本佩槍裝備外，也增加長槍執勤戒備。

至於嘉義高鐵站，除了站內由鐵路警察加強巡邏勤務及增加執勤裝備外，周邊則由嘉義縣警察局水上分局加強巡邏。水上分局表示，除對轄區嘉義高鐵站、水上機場周邊加強巡邏外，也增加雙方定點守望勤務，提升見警率，讓民眾安心。

台南市長黃偉哲在臉書（Facebook）發文表示，已指示台南市政府相關局處嚴加巡檢大眾運輸場域，且要求警方加強戒備。市警局也指出，已對轄內台鐵車站17處、高鐵台南站1處、台南航空站1處及國道客運轉運站4處，派員加強戒備。

高雄市長陳其邁透過臉書發文表示，因應今晚台北捷運發生的事件，已請市府相關局處，針對轄內大眾運輸場站及人潮聚集處強化安全維護及預防作為。包括提高見警率、強化場站聯防，並要求勤務指揮中心（110）對於大眾運輸系統的報案，列為最優先派遣案件。

高雄捷運公司公共事務處長王柏雁告訴中央社記者，為避免模仿效應，高雄捷運、高雄輕軌與捷運警察隊，均已加強站內巡邏。呼籲旅客，如有發現異常的人事物，可儘速向服務台反應，或撥打高捷客服07-7938888，以取得即時協助。

高雄機場表示，已請航警、保全等所有值班人員加強航站監控及巡視，一有狀況，立即通報。

金門航空站指出，已請航警及保全加強戒備。（編輯：管中維）1141219