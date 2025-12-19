北車、中山站隨機攻擊案！張文父母：兩年多沒聯絡了

台北市於今（19）日下午驚傳無差別攻擊事件，27歲的通緝犯張文攜帶煙霧彈，先後在台北車站和中山站丟擲，並持刀砍人。事件最終造成4人死亡、5人受傷的悲劇。張文父母晚間也由警方從桃園楊梅接往台北協助調查，據了解，張文幼時乖巧聽話，但長大後與家人鮮少聯繫。

今（19）日台北市發生隨機攻擊事件，最終造成4人死亡、5人受傷的悲劇。（圖/塗豐駿攝，下同）

據了解，張文為桃園人，平時租住於台北車站附近，搜索該租屋處，當場查獲製作汽油彈的工具及相關材料，顯然是預謀犯案。當日下午，他攜帶自製煙霧彈行兇，先在台北車站製造混亂，後轉往中山站持刀攻擊路人。

警方在案發後迅速成立反恐應變中心，並將張文的父母從桃園楊梅住處接往台北協助調查，相關案情仍有待進一步釐清。

鄰居透露，張文幼時乖巧聽話，但長大後與家人鮮少聯繫，已多年未回老家。警方目前正全力調查嫌犯是否有共犯及其作案動機，並釐清是否涉及更多犯罪行為。

張文父母聞訊也趕往醫院，確認死者為自己兒子之後，透露自己兩年多沒有跟張文聯絡，平常也不知道他在幹嘛，畢竟都沒有跟家人一起住。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

