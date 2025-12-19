北車、中山站隨機攻擊釀多死傷 蔣萬安：嚴懲不貸

台北市長蔣萬安偕同副市長李四川等人，趕抵現場指示相關單位力緝凶。（圖／東森新聞）





台北捷運發生連續攻擊事件，台北市長蔣萬安說重話，對於兇嫌嚴懲不貸。總統賴清德則指示，全國重要地點都將擴大戒備。行政院長卓榮泰前往現場關心後，更要求警方徹夜查出兇嫌犯罪動機，就怕還有共犯。

捷運台北車站、中山站今（19）日晚間接連發生隨機傷人事件，台北市長蔣萬安偕同副市長李四川等人趕抵現場了解情況，並指示相關單位全力緝凶。

台北市長蔣萬安：「第一時間我即刻要求警察局、消防局、捷運公司、區長等所有相關單位，全力加強警戒，警察局即刻調閱相關監視器畫面，掌握嫌犯。」

在警力圍捕下，嫌犯於中山站畏罪墜樓，北市警方仍不敢大意。而事發第一時間，行政院長卓榮泰接獲消息，也在內政部長劉世芳陪同下，從行政院步行至北捷現場，安撫民眾情緒。總統賴清德也在臉書發文指示警方及相關單位，已經在全國擴大戒備，對於行兇的暴徒，政府依法嚴查，絕不寬貸。

行政院長卓榮泰：「台北市警局要全力配合檢察官，所有偵辦需要的調查過程，也指示內政部警政署全力來支援，目前全國各地包括鐵公路、捷運、航空站重要地點，維持高度戒備，絕不鬆懈。」

更是要求在最短時間內釐清案情，並查出27歲兇嫌張文的背景。行政院長卓榮泰：「嫌犯經現在了解，跟調查結果是同屬一人，要徹夜查出這位張姓嫌犯犯罪動機，而且要清查有無其他相關人，務必讓民眾在最短時間內，了解政府掌握的訊息。」

這起事故造成重大傷亡，府院高度關注，要盡快讓人民能夠放心。

