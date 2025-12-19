北車、中山站隨機攻擊 卓榮泰指示全力搶救傷患、徹夜調查犯案動機

台北車站M7出口今日(19日)傍晚5時發生煙霧彈攻擊事件，嫌犯隨即在捷運中山站商圈百貨前，持長刀隨機朝民眾揮砍，造成恐慌，多人遭砍受傷，現場一片混亂。行政院長卓榮泰晚間指示，要求衛福部及受理醫院全力搶救傷患，同時要求警方徹夜查出嫌犯犯案動機，以及有無其他相關聯。

台北車站捷運M7出口在今日傍晚發生煙霧彈攻擊事件，一名27歲的張姓嫌犯在台北車站丟擲煙霧彈後，隨即前往中山站南西商圈百貨公司前，持長刀隨機朝路過民眾揮砍，後來又闖入南西誠品，在警方包圍下墜樓，犯嫌目前已宣告死亡。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰晚間在中正一分局前受訪表示，很不幸在北車及中山兩地，目前共有3位民眾OCHA，另外有5位民眾分別遭受刀傷、鈍器打擊刀傷，卓榮泰指示衛福部及所有受理急救傷患醫院，全力搶救，並且要求全國鐵公路及重要交通節點，維持高度警戒，他說：『(原音)剛剛已經要求衛生福利部統領所有已經受理急救的醫院，全力搶救這5名受傷民眾，這是目前的狀況，那也要求臺北市警局要全力配合檢察官所有偵辦所需要的調查過程，而也指示內政部警政署全力來支援，同時兩項重要的要求給警政署所有各單位，目前全國各地包括鐵公路、捷運、航空站重要地點，目前維持高度戒備，絕不鬆懈。』

卓榮泰也指示警方，徹夜調查張姓嫌犯犯案動機，務必讓民眾在最短時間內了解政府掌握的訊息，使民眾安心，卓榮泰也謝謝蔣萬安市長探望受傷民眾，希望市警局能夠跟警政署通力合作，盡快偵破。

各界關注嫌犯移動過程中，警方是否在第一時間掌握情況，卓榮泰回應，目前警方掌握張姓嫌犯居住地進行搜索，不過嫌犯犯案過程，是在中山站還是路面上，在(捷運)站場內，還是要看當時員警執勤過程。

卓榮泰說，目前有掌握張嫌有幾項通緝跟犯罪前科紀錄，身分正進一步確認當中，會進一步從背景跟相關連狀況，徹夜了解情況，目前掌握張嫌除了煙霧彈，還有現場看焚燒過汽油彈，身上穿著類似防彈衣，另外看狀況是蓄意丟擲煙霧彈，手持長刀對民眾做無選擇性傷害，一定要徹夜查出動機，避免類似行為。

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。