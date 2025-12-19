北車、中山站隨機殺人案2死7傷 卓榮泰下令：徹夜查出犯罪動機

台北捷運台北車站M8出口及誠品南西店今（19）日先後發生有人投擲煙霧彈，並砍傷多名路人，造成2人死亡、2人命危、5人受傷，而張姓嫌犯在砍傷多人後墜樓，稍早宣告不治。對此，行政院長卓榮泰於中正一分局受訪，表示有兩項重要要求給警政署所有單位，目前全國各地包括重要地點，維持高度戒備絕不鬆懈，要徹夜查出張姓嫌犯犯罪動機，還要清查有無其他相關聯，務必讓民眾在最短時間內了解政府掌握的訊息，讓大家安心。

嫌犯現身中山站附近，持長刀隨機砍人。（民眾提供）

卓榮泰表示，在短時間內，北車捷運出口跟中山站分別發生犯罪行為，嫌犯經了解跟調查是同一人，他在中山站犯罪後，經過員警追捕，墜樓後導致OHCA（到院前心肺功能停止），很不幸的，兩地當中有3位民眾OHCA，有5位民眾分別遭受到刀傷在不同部位，剛剛要求衛福部還有所有受理的醫院全力搶救5名民眾，也要求台北市警局要全力配合檢察官偵辦調查過程，警政署也會全力支援。

廣告 廣告

卓榮泰說，同時兩項重要要求給警政署所有單位，目前全國各地包括重要地點，維持高度戒備絕不鬆懈，要徹夜查出張姓嫌犯犯罪動機，還要清查有無其他相關聯，務必讓民眾在最短時間內了解政府掌握的訊息，大家取得安心。

卓榮泰指出，剛剛也謝謝台北市副市長以及蔣萬安市長到各地探望受傷的民眾，也跟員警做了重要交代，希望市警局能夠跟警政署通力合作，盡快偵破。媒體問到目前是否了解犯案動機，卓榮泰回應，已經到他的住居所進行搜索，若有狀況會由警方說明。

至於北車是否會啟動相關措施？卓榮泰表示第一時間了解後，就請警政署通令各重要鐵公路車站、航空站加強措施，但中山站是在路面上，還是要看看當時員警執勤過程。他指出，目前掌握有幾項通緝跟犯罪前科紀錄，這點身分進一步確認當中，兩個地點是同屬一人，這是確實狀況，進一步從背景跟相關連狀況，徹夜了解狀況。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽

更多風傳媒報導

