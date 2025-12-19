北車、中山站隨機砍人引恐慌！交通部成立應變小組，台鐵、高鐵現況如何？

今（19）日晚間，台北車站及捷運中山站一帶發生隨機砍人事件，一名男子頭戴防毒面具、投擲多顆煙霧彈後持刀攻擊路人，引發現場旅客恐慌，造成2人死亡、2人命危、5人受傷，嫌犯之後也墜樓身亡。

政府如何即刻反應？交通部成立應變小組全面調度

交通部於事發第一時間啟動應變機制，責成台灣高鐵與台鐵公司成立應變小組，由防災中心統一調度各項措施，以確保旅客安全。

交通部長陳世凱指示，針對全國各大交通場站（含航空站、港口與重要觀光景區）全面提升安全戒備，並聯合警方加強巡邏，防範類似事件再度發生。

現場狀況如何？煙霧已散、交通恢復正常

交通部指出，目前台北車站現場煙霧已完全消散，防災中心已整合高鐵、台鐵、捷運公司及警方資源，維持場站與車廂內高度警戒。台北車站周邊交通同步進行疏導，旅客若行程受影響，請配合現場人員指示。

高鐵如何應對？站長進駐防災中心全線提高警戒

台灣高鐵公司表示，事件發生後立即提升警戒層級，並由台北站長進駐聯合防災中心參與應變，通令全線車站及列車同仁強化巡檢與警戒。若發現可疑物或安全疑慮，將依標準作業程序（SOP）通報與處置，確保旅客與營運安全。

交通秩序能否維持？各運輸系統持續正常營運

截至晚間，高鐵、台鐵及各捷運線路均維持正常營運，列車照常行駛。交通部強調，已會同鐵路警察局全面強化場站巡防，持續監控營運狀況與旅客安全，並呼籲民眾勿驚慌、保持警覺，共同維護公共交通環境的安全與秩序。



