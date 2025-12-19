北車、中山站隨機砍人！27歲嫌犯身分曝光 教召令無法送達遭通緝

現場畫面曝光。李依璇攝

台北市今（19日）晚間爆發嚴重恐怖攻擊，27歲嫌犯張文在台北捷運台北車站M8出口下午5點30分左右，連續投擲4顆煙霧彈，現場瞬間瀰漫濃煙並伴隨惡臭，造成57名余姓男子送醫搶救，晚間又跑到捷運中山站周邊隨機砍人，造成7名民眾受傷，張文稍早從誠品南西店5、6樓跳下命危，目前送醫搶救中，據了解，張文是有妨害兵役前科，因遷移戶籍未申報，導致教召令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，今年7月遭到桃園地檢署通緝。

警方指出，下午5時24分左右張文先在捷運板南線通往大廳的出口附近投擲煙霧彈，隨後轉往北車M8出口，畫面顯示其動作冷靜、手法熟練，疑似早有預謀。濃煙迅速擴散，民眾誤以為發生火警，現場尖叫聲四起，秩序大亂。

張文隨後進入地下街B1層，在連通道靠近星巴克位置引燃汽油彈，造成第二波恐慌，接著再深入B2層閘門附近，再度投擲煙霧彈製造混亂。過程中，嫌犯趁著視線不良與人潮混亂之際，持刀自後方攻擊一名57歲余姓男子，導致被害人背部中刀倒地，一度失去生命跡象，緊急送往台大醫院搶救。

警方調查，張文犯案全程配戴防毒面具，不僅遮蔽容貌，也能避免吸入煙霧，顯示其對煙霧彈特性相當熟悉，行徑具高度計畫性。犯案後，嫌犯利用現場混亂混入人群逃逸。

未料恐怖攻擊不久後，張文又跑到捷運中山站周邊持長刀隨機攻擊路人並丟擲煙霧彈，稍早他已從誠品南西跳下，送醫搶救中。

