北車、中山站隨機砍人 4死5傷

繼2014年鄭捷在板南線車廂逞凶，造成4死、24傷慘劇後，北捷19日傍晚再度傳出重大隨機殺人事件，27歲妨害兵役通緝犯張文穿戴防毒面具，先於傍晚5時24分左右在台北車站M7板南線出入口附近丟擲煙霧彈，並持刀殺害57歲余姓保全後，隨即離開北車至中山站及附近的誠品生活南西店，持刀連續砍殺多名路人，造成3人當場失去生命跡象、5人受傷，張文隨後在眾目睽睽下墜樓，送醫後不治。

張文無差別隨機殺人，共造成包括張文、57歲余男、27歲蕭男、37歲王男共4死，另有5傷。賴清德總統晚間透過臉書表示，對於行凶的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。

警方調查，張文昨日傍晚5時24分左右，穿黑色長褲、防彈背心，頭戴防毒面具，在北車M7下面進站手扶梯處拋擲M18煙霧彈，附近的麵包店店員李小姐表示，她先是聽見一聲悶響，隨後傳出巨響爆炸聲，大片白色煙霧伴隨強烈刺鼻味迅速擴散捷運車站，許多民眾一邊尖叫一邊逃竄，場面一度失控。

57歲余姓保全疑因試圖制止張文，反遭張持刀刺傷，警消到場發現地上遺留多顆煙霧彈殘骸，余男背部遭刺傷倒臥在地已無呼吸心跳，送醫急救仍不治，另名54歲捷運局員工則因滅火遭嗆傷。

張文北車逞凶後，旋於6時39分跑到南京西路中山站丟擲煙霧彈，並在誠品南西店前持尖刀砍殺路人，造成現場27歲蕭男、37歲王男送醫後死亡，另有2男、2女共4名民眾受傷。北市警方獲報後立即派員前往圍捕，未料張文卻自6樓墜樓，送醫急救後於晚間7時48分死亡。

據了解，張文原為松山機場附近的空軍無線電通訊中隊志願役士兵，但因酒駕在111年遭汰除。桃園地檢署指出，張文因遷移戶籍未申報，導致113年11月25日報到之教育召集令無法送達，桃檢於114年7月11日以涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌發布通緝。檢警正全力追查張文犯案動機、是否有其他共犯。

這起捷運站無差別連續殺人事件爆發後，造成人心惶惶，賴清德總統在臉書發文，提醒國人若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，可立即通報警方與站務人員。

賴清德強調，警方及相關單位已在全國擴大戒備，請民眾不要轉傳未經查證的訊息；而對於行凶的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。

台北市長蔣萬安晚間也前往探視傷者，並於北捷台北車站舉行會議。會後受訪時表示，北市府即刻成立「1219台北市緊急維安專案小組」，除在醫療上給予全面的支援，家屬後續的心理狀況及法律資源，北市府也會給予協助。

蔣萬安說，犯嫌一開始在台北車站M7出口，然後往北到中山站外，並準備汽油彈及煙霧彈，且手持利器。蔣強調，他已經要求北市警局啟動全市加強維安戒備以及巡檢機制，還有各類大型活動，提高見警率、加派警力以及全面提升各項巡邏。

交通部長陳世凱昨晚受訪表示，已要求交通部所屬陸、海、空交通場站全面戒備。雖在北捷範圍發生，但台北車站馬上成立緊急應變中心，加強戒備周邊安全，北捷一度過站不停，因此同步請台鐵公司與台灣高鐵公司協助疏運旅客。（全國各縣市安心專線1925）