北車、中山站驚傳投擲煙霧彈、隨機砍人事件！蔣萬安：嫌犯可能畏罪墜樓

台北車站和北捷中山站今天（19日）傍晚陸續發生歹徒投擲煙霧彈及持刀隨機傷人事件。台北市長蔣萬安旋即趕抵現場坐鎮。（圖／林煒凱攝）

台北車站和北捷中山站今天（19日）傍晚陸續發生歹徒投擲煙霧彈及持刀隨機傷人事件。台北市長蔣萬安旋即趕抵現場，他在受訪時說明，目前已造成4位民眾重傷急救中、1位民眾嗆傷、4位民眾受傷。警方稍早已在中山站南西誠品處置嫌犯，據掌握，該名嫌犯是本國籍、87年次，極有可能畏罪墜樓。

台北市今天下午5點30分左右，一名27歲張姓男子在捷運台北車站M8出口外連續投擲煙霧彈，一名57歲余姓男子阻礙煙霧彈後又被張姓嫌犯捅傷，送醫搶救後，仍宣告不治。

此外，張男犯案後隨即逃離現場，晚間又出現在捷運中山站，持長刀隨機攻擊多名路人，造成至少8名民眾受傷，過程中一度丟擲煙霧彈並闖入誠品南西店，引發現場民眾恐慌。

蔣萬安在事發後緊急前往台北車站，並在受訪時說明案件情形。他表示，台北車站捷運站發生隨機傷人事件，造成1位民眾重傷急救中、1位民眾嗆傷，嫌犯往北走，後續再造成3位民眾重傷，目前緊急搶救中，另外還有4位民眾受傷。

蔣萬安說 他在第一時間要求警察局、消防局等所有相關單位全力加強警戒，並即刻處理現場情況，對於嫌犯嚴懲不怠，全力緝凶。

蔣萬安表示，警方稍早已在捷運中山站南西誠品處置嫌犯，嫌犯是本國籍、87年次，據掌握，嫌犯極有可能畏罪墜樓。

蔣萬安接著說，北捷已恢復停靠站，會持續加強巡邏警戒，後續若有進一步資訊會即刻讓社會大眾知道。

