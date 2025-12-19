北車、中山站驚傳「煙霧彈、持刀」連環攻擊！蔣萬安到場坐鎮 通緝犯身分曝光

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市捷運今（19）日下午發生重大公共安全事件，男子在站內投擲煙霧彈並持刀傷人，引發乘客恐慌，多人受傷送醫。台北市長蔣萬安傍晚趕赴現場坐鎮指揮，並對外說明案情進展，同時公布涉案嫌犯的基本身分。

台北市長蔣萬安第一時間動員警消人員迅速進場處置，並協助疏散人潮。（圖／方炳超攝）

據悉，事件發生於今日17時30分左右，一名男子先後在台北車站與中山站出現，除投擲煙霧彈外，還揮刀攻擊路人，造成現場一度混亂。捷運系統緊急啟動應變機制，台北市長蔣萬安第一時間動員警消人員迅速進場處置，並協助疏散人潮。

蔣萬安於19時15分左右抵達現場了解狀況，隨後對外表示，「目前捷運已恢復運行，但相關警戒、巡邏都會加強，嫌犯為本國籍人、87年次27歲男子，是一名通緝犯」。他指出，後續若有進一步訊息，市府將統一對外說明。

據了解，該名嫌犯名為張文，因涉妨害兵役案件，先前已遭桃園地檢署發布通緝。初步調查顯示，嫌犯在台北車站犯案後。目前捷運列車已逐步恢復營運，但相關警戒與巡邏措施將全面升級。案發後，嫌犯逃入中山站附近誠品商場，隨後不明原因在誠品墜樓，目前已送醫搶救，詳細傷勢仍待院方進一步說明。相關案情及動機，警方仍在釐清中。



