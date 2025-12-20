北車、中山耶誕裝飾熄燈3天 向重大攻擊案死傷者致哀

北車大廳耶誕樹即日起熄燈3天。（圖／翻攝自國營臺灣鐵路股份有限公司臉書）





27歲男子張文昨（19）日傍晚在捷運台北車站、中山站周邊犯下3死重大刑案，之後墜樓身亡，另有11人受傷，引發社會譁然。除了台北捷運將自今（20）日起3天，關閉心中山線形公園燈飾以示哀悼外，台鐵公司也宣布，台北車站大廳耶誕樹即日起連3天熄燈致哀。

位於中山捷運站的心中山線形公園，距離重案現場誠品南西僅500公尺遠，是許多年輕人、觀光客聚集的地方，如今附近發生重大刑案，台北捷運公司發布聲明，為表達對生命的尊重與追思，即日起至22日，心中山至雙連線形公園燈飾、中山站4號出口廣場夢幻聖誕樹熄燈，以示哀悼。

台鐵公司也宣布，台北車站大廳的耶誕樹即日起至22日，熄燈3天為逝去的生命默哀，台鐵公司對此事件深感震驚與悲痛，並向罹難者及其家屬致上最深切的哀悼與不捨，以耶誕樹熄燈寄託不捨與思念。

事發過後，台鐵公司啟動緊急應變作為，除了加強巡檢，針對全線各站、月台、列車完成全面盤查，亦升級安保，配合鐵路警察全副武裝持槍巡邏，保全人員針對車站死角、置物櫃加強巡視，並與警政單位落實聯防機制，監視系統全天候監控站區環境，台鐵公司強調，將持續配合相關單位強化公共安全措施，守護每個旅客出行平安。

