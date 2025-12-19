北車、中山遭連續攻擊 黑衣男持長刀、狂丟煙霧彈畫面曝光

台北傳出多起攻擊事件。（圖／東森新聞）





今（19）日下班時間台北車站M8出口有民眾丟擲煙霧彈，現場一片慌亂，嫌犯之後又前往中山站犯案，稍早傳出他從百貨墜落。相關犯案畫面隨之曝光，該名男子持長刀，在斑馬線上狂丟煙霧彈，還砍傷現場群眾，造成7人受傷，其中3人命危。

畫面顯示，該名男子一身黑、戴著帽子，蹲在馬路中央丟擲煙霧彈，之後再抽出腰間的長刀奔跑，眾人見狀驚慌逃跑，之後他衝進百貨，百貨內的民眾也趕緊竄逃出來，過沒多久就傳出墜樓事件，墜樓者就是嫌犯，被送往醫院急救中。

