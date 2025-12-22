北車、中山隨機傷人案後 5方法照顧自己情緒！善用支持管道讓創傷逐漸復原

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

12月19日捷運台北車站、中山站發生隨機傷人事件，嫌犯造成3人死亡多人輕重傷。事件震驚整個社會，也讓不少民眾留下陰影，此時可能會出現不安、恐慌、悲傷等情緒，建議民眾留意自身心理變化，適時放下手機避免不斷接觸刺激資訊，並掌握5招穩定情緒、照顧自己的心理健康。

北車、中山隨機傷人事件 哪些人可能受到衝擊影響？

這起事件發生在人潮密集的公共空間及商圈，受到影響的民眾相當廣泛。諮商心理師公會全國聯合會理事長蔡曉雯指出，其中最受衝擊的就是傷亡者與其家屬，他們經歷重大創傷與失落，需要長時間的復原與心理協助，其次則是目睹現場的民眾，當時驚恐的情緒與記憶可能會在事後反覆出現。

廣告 廣告





另外，蔡曉雯理事長提到，反覆觀看新聞畫面的民眾，可能也會產生類似目睹創傷的反應，而部分民眾可能也會因此觸發過去相似的創傷記憶，這些創傷反應同樣值得被覺察與照顧。

5招自我照顧幫助身心復原 若狀況持續應尋求協助

突發且具暴力性的公共事件，可能會引發緊張、不安、恐慌等情緒，或是出現反覆回想等壓力反應，這些都是正常的現象。衛福部提供以下5招簡單的自我照顧方式，民眾可藉此讓自己的身心漸漸回到穩定狀態：

安：尋找讓自己身心安全的環境，並善用衛福部的「安心」資源（如：24小時1925 安心專線、各地方政府社區心理衛生中心等心理健康服務）

靜：透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒，避免重複觀看或轉發緊張事件資訊造成心理刺激。

能：維持日常作息與生活節奏，安排可掌控的小任務，重拾自信與效能感。

繫：與親友保持聯繫，互相聆聽、分享感受，也幫助緩和彼此的壓力。

望：接觸溫暖、關懷的訊息，對於未來抱持希望，面對變動也保持彈性，並設定可達成的短期目標，正向肯定未來方向。

不過，諮商心理師公會全國聯合會理事陳劭旻提醒，若相關狀況持續超過2週以上，並已影響生活功能，建議尋求專業心理或醫療協助。

有哪些管道可以提供心理支持、諮詢轉介？

在12月19日事件發生當晚，台北市衛生局已立即啟動24小時安心專線（02-3393-7885），由具心理專業背景的人員輪值接聽，提供民眾情緒支持、心理安撫與後續資源轉介等服務。





同時，台北市衛生局也已規劃於12月22日至明（2026）年1月1日，在中山捷運站R7出口設置「安心關懷小站」，由具有合格證照與實務經驗的專業心理師駐點，提供心理關懷、支持與諮詢，並同步建置網路預約服務，讓有需求的民眾可以彈性選擇諮詢時段，快速連結專業心理資源。





另外，衛福部也宣布，在台北捷運隨機傷人事件中因目睹或受傷而受到衝擊的民眾可以使用「心理健康支持方案」，將不限年齡提供3次免費心理諮商服務，有需求的民眾可以多加利用。



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥北車、中山隨機傷人案後 5方法照顧自己情緒！善用支持管道讓創傷逐漸復原