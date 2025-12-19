北車、中山隨機傷人為預謀犯案？卓榮泰：裝備齊全、疑蓄意為之

台北車站、中山站接連發生攻擊事件，嫌犯於台北車站一帶投擲煙霧彈後，隨即轉往中山站、南京西路一帶，手持長刀對民眾進行攻擊，造成多人傷亡後墜樓身亡。行政院長卓榮泰表示，嫌犯裝備齊全、疑蓄意為之。

卓榮泰指出，依目前掌握，嫌犯除投擲煙霧彈外，現場也發現已焚燒過的汽油彈痕跡，嫌犯身上還疑似穿有類似於防彈衣、頭戴面具等裝備，並手持長刀，且對民眾進行無差別攻擊，其行為疑似為蓄意為之。卓榮泰呼籲相關單位徹夜釐清其犯案動機，以避免再發生類似事件。

※犯罪行為，請勿模仿

※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助：

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

責任編輯／周瑾逸

